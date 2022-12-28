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Hastaneler dolup taştı etkisi bir ay geçmiyor süper gribe aman dikkat

Hastaneler dolup taştı etkisi bir ay geçmiyor süper gribe aman dikkat

Samsun'da 'süper grip' vakalarında yaşanan artış, hastanelerin acil servis doluluk oranlarına yansıdı. Özellikle acil servisteki hasta yoğunluğu son dönemde yüzde 30 artarken, uzmanlardan konuya ilişkin peş peşe uyarılar geldi.

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Mevsim geçişleriyle birlikte 'süper grip' vakalarında artış yaşandı. Samsun'daki hastanelerin acil servislerindeki doluluk oranı, süper grip vakaları nedeniyle yüzde 30 çoğaldı. Süper gribin etkisinin 1 ay sürdüğüne dikkat çeken Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, grip olan çocukların maske takıp, kendilerini izole etmesi gerektiğini söyledi.

“Son dönemde acildeki hasta yükümüzün yüzde 30 arttı”

Özellikle acil servisteki hasta yoğunluğunun yüzde 30 arttığına dikkat çeken Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Son 2-3 aydır acil servislerimiz ve polikliniklerimizde solunum yolu hastalıkları ile ilgili bir artış mevcut. Buna baktığınızda hem influenza grip vakalarının hem de RSV virüsünün arttığını görüyoruz. Bu vakaların hepsinin bir arada olması adeta bir ‘süper grip’ mantığında çalıştığını görmekteyiz. Son dönemde acildeki hasta yükümüzün yüzde 30 arttığını görüyoruz. Bu yüzde 30’un da her 3 hastadan 2 tanesinin solunum yolu hastalıkları şikayetiyle geldiğini görüyoruz” dedi.

“Grip olan çocuklar maske takıp, kendilerini izole etsinler”

Vakaların büyük bir kısmını çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların oluşturduğunu dile getiren Muhammet Ali Oruç, “Daha önceden de mevsimsel grip hastalıklarını görüyorduk. Mevsimsel değişikliklerde yoğunluk görülüyordu. Bugünde de gördüğümüz okullardaki çocuklarımız olsun, kronik hastalıklı vatandaşlarımız ve yaşlılarımız olsun grip vakalarının biraz daha yoğun olduğunu görüyoruz. Uyarımız; çocuklarımız grip olduklarında kendilerini izole edip, maske kullanmalarını istiyoruz. Yaşlılarımızın eğer hastalarsa istirahat ederek, tedavilerini alarak hızlı bir şekilde gripten kurtulmalarını istiyoruz. Semptomu olan hastaların öncelikle aile hekimlerine başvurarak tedavilerini almalarını ve bu dönemde başkalarına bulaştırmamalarını istiyoruz. Hastalarımıza Allah’tan şifa diliyorum” diye konuştu.

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