Çalışanlara 1000 lira nakit destek! İşveren ödeyecek detaylar belli oldu

Kış soğuklarının bastırmasıyla doğal gaz ve elektrik faturalarında artış yaşanıyor. İşverenler çalışanlarına vergi istisnası kapsamında doğal gaz ve elektrik faturası yardımında bulunabiliyor. Enerji yardımının detayları belli oldu. Buna göre işveren doğal gaz yardımını çalışanının kartına yüklerken elektrik harcamalarını elden verip ikisini de vergiden düşebilecek. İşte doğal gaz ve elektrik faturaları için enerji yardımının ayrıntıları...

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9 Kasım'da yürürlüğe giren, doğal gaz ve elektrik faturaları kapsamındaki enerji yardımında detaylar netleşti. İşveren enerji yardımını doğrudan şirkete veya sigortalıya nakden ödeyebilecek. 9 Kasım'dan itibaren 1000 liraya kadar yapılacak enerji yardımını işveren vergiden düşebilecek. Yardım tutarı işçinin doğal gaz kartına yüklenebilecek. Su faturası gibi ısınma dışında kalan giderler ise enerji yardımı kapsamında olmayacak. Kapsam dahilindeki ödemeler geriye dönük olarak yapılamayacak.

1000 TL'yi aşmayan ödemelerden vergi kesilmeyecek

Milliyet'te yer alan habere göre; 9 Kasım 2022’den itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar çalışanların mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemelerden prim alınmayacak, gelir vergisi kesilmeyecek. İlave ödemelerin 1000 TL’yi aşması halinde ise bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacak.

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E-devlet üzerinden sisteme giren ve başvuruda bulunan vatandaşlar sık sık bu uyarı ile karşılaşıyor. Yoğunluk nedeni ile sistemde sorunlar yaşanıyor.

İşçiye veya şirkete ödenebilecek

Enerji yardımının sigortalıya nakden ödenmesi veya doğrudan elektrik, gaz şirketine ödenmesi arasında fark olmayacak. Her iki durumda da enerji yardımı istisna kapsamında kabul edilecek. Belli bir miktarı işçisinin doğal gaz kartına yükleyen, belli bir bölümü de elektrik harcamaları için elden veren işveren, her ikisini de vergiden düşebilecek. Isınma desteği de yemek desteği gibi aylıktan ayrı olarak verilmek zorunda olacak.

Su faturası kapsama girmiyor

İşveren tarafından ısınma harici giderler için, örneğin su faturası için ödeme yapılması halinde, bu ödeme enerji yardımı kapsamında değerlendirilemeyecek ve istisna tutulmayacak.

Geriye yönelik ödemeler istisna sayılmayacak

Geriye yönelik ödemeler istisnadan yararlanamayacak. Örneğin, 2022 Aralık ayı ile 2023 Ocak ayı için elektrik ve doğal gaz yardımı ödemeye karar veren bir işveren, bu ödemeleri 2023 Ağustos ayında çalışanına yansıtması halinde hükümden yararlanamayacak. İşçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamayacak. Toplu sözleşmesi veya iş akdi gereğince elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık ödeme yapılması ve bu ödemenin bordroda ısınma yardımı şeklinde gösterilmesi durumunda da 1000 liralık sınıra kadar istisnadan yararlanılabilecek.

Sigortalının aynı ya da farklı işverene ait birden fazla işyerinde çalışması halinde, her bir işyeri için ayrı hesaplama yapılacak.