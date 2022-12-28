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Altılı masa dağılıyor mu? Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu görüşmesi açıklaması

Altılı masa dağılıyor mu? Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu görüşmesi açıklaması

Dün gözler Akşener- Kılıçdaroğlu görüşmesinde idi... Zirve öncesi çeşitli iddialar ortaya atıldı. O görüşmede neler konuşuldu? Meral Akşener'den açıklama geldi ve Akşener birlikte kazanacaklarını belirtti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede neler konuşuldu merak edildi ve altılı masanın dağılacağı iddia edildi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gazeteci Murat Yetkin'e konuştu. 

"Şaşırdım kaldım"

 Akşener, “İmamoğlu’nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener’in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım” dedi.

“Bu, bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesi'ne kayyım atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması, bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişim, orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana."

"Niye dağılsın altılı masa"

Akşener, “Masa dağılıyor mu” sorusuna ise, “Niye dağılsın Altılı Masa? Birlikte kazanacağımızı söylüyoruz” yanıtını verdi.

Aday belli mi?

Adaylık meselesinin konuşulup konuşulmadığına yönelik soru üzerine de Akşener, "Onu, Altılı Masa'da konuşacağız" dedi. 

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