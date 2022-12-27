BIST 5.435
DOLAR 18,70
EURO 19,90
ALTIN 1.093,20
HABER /  DÜNYA

The Jerusalem Post Gazetesi: Türkiye-Rusya yakınlaşması bölge barışına tehdit

The Jerusalem Post Gazetesi: Türkiye-Rusya yakınlaşması bölge barışına tehdit

İsrailli The Jerusalem Post Gazetesi Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusunda anlaşması durumunda Türkiye'nin "Kürtlere" saldıracağını yazarak ABD ve AB'nin bunu önlemek için müdahale etmesi gerektiğini yazdı.

Abone ol

The Jerusalem Post Gazetesi'nde Seth J. Frantzman imzalı analiz yazısında Rusya'nın Ukrayna, Sırbistan-Kosova gerilimi, Azerbaycan-Ermenistan savaşı ve Suriye'deki kaosta parmağı olduğuna işaret ederek Türkiye ile anlaşması durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki "Kürtler" için tehdit olacağını yazdı.

Yazıda Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden YPG/PKK terörüne karşı yıllardır mücadele eden Türkiye barışa engel bir ülke olarak geçti.

"Türkiye ve Rusya Suriye konusunda da bir anlaşmaya varabilir"

Terör örgütü YPG/PKK'nın adı dahi geçmeyen analizde Türkiye-Rusya yakınlaşmasının sonuçları şu şekilde aktarıldı:

Rusya, Türkiye'nin  bir  enerji  merkezi  olmasını  ve  Türkiye-Rusya  ticaretinin  artmasını  istiyor. Bölgesel güç politikaları nedeniyle bu ülkeler konuşurken yoksul insanların hayatları pek önemli değil. Birkaç bin ya da birkaç yüz bin insan takas edilebilir ve bazı silah ve enerji anlaşmaları güvence altına alınabildiği sürece yer değiştirmeye zorlanabilir. Türkiye ve Rusya Suriye konusunda da bir anlaşmaya varabilir ve bu, Türkiye'nin Suriye'nin Kürt bölgelerine saldırmasını sağlayabilir. 

Azerbaycan'a işgalci iması

Sırpların ve Ermenilerin mazlum Azerbaycan'ın işgalci olduğu iması yapılan analizde çirkin bir algı operasyonuna girişilerek şu ifadelere yer verildi;

2020 yılında, Türkiye'nin teşvikiyle ve 1990'lara göre daha modern bir orduya sahip olan Bakü, Ermeni güçlerini hızlı bir şekilde yenilgiye uğrattı. Bu da başka bir kalıcı potansiyel çatışma yarattı. Rusya "barış gücü" gönderiyormuş gibi yaparken, burası aslında Dağlık Karabağ'da kalan Ermenilerin kendi bölgelerinden Ermenistan Devleti’ne gitmek için güvendikleri tek yolun bulunduğu bölge. 

"Sırplar gibi Ermeniler de zor günler geçiriyor"

Bu  tarihi  topluluk,  tıpkı  Kosova'nın  tarihi  Sırp  topluluğu  gibi  şu  anda  zor  günler  geçiriyor. Uluslararası  toplumun  artık  azınlıkları  umursamaması  ve  küçük  çatışmalarla  ilgilenmemesi nedeniyle  tansiyonun  yükselmesi  ve  insanların  zarar  görmesi  ihtimali  arttı. 

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı da bu alanları gölgeliyor. Her iki alanda da Rusya rol oynuyor. 1990'lardan  beri  Ermenistan'ın  yakın  bir  ortağı  olan  Rusya  Türkiye  ile  de  çalışıyor.  Rusya, Türkiye'nin  bir  enerji  merkezi  olmasını  ve  Türkiye-Rusya  ticaretinin  artmasını  istiyor. Bölgesel güç politikaları nedeniyle bu ülkeler konuşurken yoksul insanların hayatları pek önemli değil. Birkaç bin ya da birkaç yüz bin insan takas edilebilir ve bazı silah ve enerji anlaşmaları güvence altına alınabildiği sürece yer değiştirmeye zorlanabilir. 

Abd, AB ya da diğerlerinin devreye girip giremeyeceğı belli değil

Bu bölgelerin hiçbirinde gerginliğin artmamasını sağlamak için ABD, AB ya da diğerlerinin devreye girip giremeyeceği belli değil. Ayrıca herhangi bir ülke ya da ülke grubunun, yeni bir çatışma ya da gerginlik dönemini bir yıl daha uzatmayacak kalıcı bir barış sağlayıp sağlayamayacağı da belirsiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe-Hatayspor maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe-Hatayspor maçı (CANLI YAYIN)
Thodex kurucusu Özer'in iadesi bekleniyordu! Karar çıkmadı
Thodex kurucusu Özer'in iadesi bekleniyordu! Karar çıkmadı
AYM'den CHP'nin seçim başvurusuna ret
AYM'den CHP'nin seçim başvurusuna ret
Putin duyurdu: "Üçlü görüşme yapmayı başardık"
Putin duyurdu: "Üçlü görüşme yapmayı başardık"
Memurlar harekete geçti Bakan Bilgin ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın: Ek zam artık zaruret olmuştur
Memurlar harekete geçti Bakan Bilgin ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın: Ek zam artık zaruret olmuştur
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş harekete geçti: Nwakaeme adım adım Süper Lig'e!
Beşiktaş harekete geçti: Nwakaeme adım adım Süper Lig'e!
Özel ambulansta 3 bin 200 kaçak ilaçla yakalandılar
Özel ambulansta 3 bin 200 kaçak ilaçla yakalandılar
İstanbul'da okul önünde seyyar satıcı dehşeti! Zabıtayı vurdu
İstanbul'da okul önünde seyyar satıcı dehşeti! Zabıtayı vurdu
İstanbul’da barajlar alarm veriyor
İstanbul’da barajlar alarm veriyor
İzmir'de eş zamanlı zehir baskını: 50 adreste 37 kişi gözaltına alındı
İzmir'de eş zamanlı zehir baskını: 50 adreste 37 kişi gözaltına alındı
Ranza'da uyurken oldu! 16 aylık Yasin bebeğin ölümü yasa bağdu
Ranza'da uyurken oldu! 16 aylık Yasin bebeğin ölümü yasa bağdu