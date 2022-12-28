Fenerbahçe'de ayrılık! Avrupa'dan talipleri var ama bileti kesildi

Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen ve sakatlık sonrası beklenini veremeyen Bruma'nın bileti kesildi. Ocak ayı ara transfer döneminde stoper ve sol bek transferi yapacak olan sarı-lacivertli yönetim hem mali yükten kurtulmak hem de yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. İşte flaş ayrılıkta ortaya çıkan detaylar...

Abone ol

Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi son buldu. Sarı lacivertlilerin büyük umutlarla transfer ettiği kanat oyuncusu, ligin ilk haftalarında ciddi bir sakatlık geçirerek formasından uzak kalmıştı. Fenerbahçe o süreçte Bruma'nın lisansını dondurmuştu. Ocak ayında stoper ve sol bek transferi yapacak olan Kanarya, Portekizliyle ilgili kesin kararını verdi.

Mali yükten kurtuluyor

Fenerbahçe sezon başında PSV'den kiraladığı Bruma'yı Hollanda'ya geri gönderiyor. Sarı lacivertliler kanat oyuncusu ile vedalaşıp hem mali yükten kurtulmak hem de yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.

Avrupa'dan talipleri var

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Bruma'ya Avrupa kulüplerinden talipler olduğu belirtiliyor. Portekizli futbolcunun menajerinin sarı lacivertliler ile ipleri kopardıktan sonra söz konusu kulüplerle temasa geçeceği kaydediliyor. Öyle ki Bruma, PSV'nin 2022-2023 sezonundaki planları arasında yer almıyor.

Galatasaray'da 85 maça çıkan Bruma toplam 15 gol 21 asist yaptı. Fenerbahçe forması ile 5 maça çıkan Portekizli 0 gol 1 asistle oynadı.