Ahmet Özal yine uçtu! Seçimlerde yüzde 25 oy alacağız, Erdoğan aday olmayabilir

Yaptığı açıklamalarla çoğu zaman siyasi parodi hesapların konusu olan Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, Haber Global canlı yayınında yine fena gaza geldi. Partilerinin baraj sorunu olmadığını iddia eden Ahmet Özal, yaptırdıkları anketlere göre yüzde 25 o alacaklarını söyledi. Özal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da seçimlerde aday olmayabileceğini öne sürdü...

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Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin bu haftaki konuğu TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal oldu. Özal, "Bence kimse karar vermiş değil. Erdoğan'ın da aday olmaması gündeme gelebilir" diyen Ahmet Özal buna gerekçe olarak da "Erdoğan kaybedeceği seçime gitmez" dedi.

Kılıçdaroğlu seçimi kazanamaz

Ahmet Özal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin ise "Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali çok zayıf, 6'lı masanın adayı olsa da. Ağırlıklı merkez sağ ve aşırı sağ oylar var masada. Siyasette 2 artı 2 her zaman 4 etmiyor, oyların Kılıçdaroğlu'na gideceğini kim biliyor. Mutlaka fire olacaktır" dedi.

Ayıp olmasın diye yüzde 25 dedim...

Tek Parti'yi kurduklarında yüzde 25 oy almayı hedeflediklerini belirten Ahmet Özal, "Çok iddialı değil mi dediler. Ben de ayıp olmasın diye bu kadar az söyledim cevabı vermiştim. Kesinlikle baraj sorunumuz yok. Şu anda kendi içimizde yaptığımız anketlere göre Tek Parti'nin o oranı yüzde 25" ifadelerini kullandı.