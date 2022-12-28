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Benzin ve motorine çok büyük zam kapıda! Hem petrol fiyatları hem dolar çıldırdı

Benzin ve motorine çok büyük zam kapıda! Hem petrol fiyatları hem dolar çıldırdı

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını petrolün uluslararası piyasalardaki fiyatı hem de dolardaki hareketlilik belirliyor. Hem petrolden hem de dolardan üst üste kötü haberler gelmeye başladı. Dolar aylar sonra 18.65 sınırını aşarken, Rusya'nın 'petrol satmıyoruz' kararı sonrası petrol fiyatları da yükselişe geçti. İki gelişmenin de benzin ve motorine büyük zamlar olarak pompaya yansıyacağı belirtiliyor...

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Akaryakıt fiyatlarında etkili olan petrol ile döviz kurlarında yükseliş araç sahiplerini tedirgin etti, gözler bir kez daha benzin istasyonlarının tabelalarına çevrildi. Rusya'nın Avrupa'ya petrol satmama kararı ve Çin'in koronavirüs önlemlerini gevşetmesi nedeniyle yükselişe geçti. Ham petrol bu sabah 79,1 dolardan, brent petrol ise 84,3 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar yeni rekor kırdı

Uzunca bir süredir 18,60-18,65 bandında hareket eden dolar/TL kuru yıl sonuna çok kısa bir süre kala atağa geçerek 18,70 seviyesinin üzerine yükseldi. 18,79 seviyesini görerek dün rekor kıran kur şu sıralarda 18,72’den işlem görüyor.

Benzin ve motorine zam gelecek mi?

Tüm bu gelişmeler şimdi ise gözler hem petrol hem de dövizdeki yükseliş ile yön bulan akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Henüz bir zam ya da indirim haberi yok ancak yükseliş araç sahiplerini tedirgin etti. Benzin ve motorine büyük zamların geleceği belirtiliyor. 

Benzin ve motorinde son durum

Son olarak benzine 61 ve motorine 77 kuruş zam yapılmıştı. Bu kararın ardından benzine yeniden zam gelerek fiyatlar 67 kuruş artmıştı. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 62 kuruşa, Ankara'da 18 lira 84 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 82 kuruşa çıktı.

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