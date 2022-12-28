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Türkiye'nin en güvenilir kurumu anketi inanılmaz! TSK ve MİT kaçıncı en şaşırtıcı Diyanet'in sırası

Türkiye'nin en güvenilir kurumu anketi inanılmaz! TSK ve MİT kaçıncı en şaşırtıcı Diyanet'in sırası

TÜRKİYE'nin en güvenilir kurumları için ASAL Araştırma anket yaptı. Anketin ilk sırasında güvenlik güçlerinin çıkması şaşırttı. Siyasi odaklar sıralamada ortalarda yer alırken medyanın hali fena... Asal Araştırma anketine göre Türkiye'nin en güvenilik kurumu TSK çıktı. TSK'yı jandarma ve polis izledi. MİT en güvenilik kurum listesinde 4. sırada yer alırken Diyanet İşleri Başkanlığı sıralamadaki yeriyle çok şaşırttı.

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TÜRKİYE'nin en güvenilik kurumları hangileri sorusunu yönelten ASAL araştırma ilginç sonuçlar elde etti. Tabloda medyanın en son sıralarda yer alması dikkat çekerken ilk sıraları güvenlik kurumları aldı. Bir dönem ilk sıradaki yerini kaybeden TSK yeniden en güvenilir kurum sıralasında birinci sıraya otururken, ikinci sırayı Jandarma, üçüncü sırayı polis aldı. Türkiye'nin istihbarat kurumu MİT ise listede 4. sırada yer aldı.

TBMM, Cumhurbaşkanlığı ortalarda

Asal'ın yaptığı ankette güvenlik güçlerinden sonra en çok güvenilen kurum listesinde meclis ilk beşte bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı makamı ise en güvenilir kurum anketinde 6. sırada yer aldı. TBMM ve cumhurbaşkanlığına karşılık Siyasi Partiler listenin sonlarında kaldı. 

Adalet ve Diyanete güven şaşırttı

Türkiye'nin en çok güvendiği kurum listesinde yargı kurumları yüzde 4.5 gibi düşük bir güven onayı aldı. Listede Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeri de şaşırtıcı oldu. Diyanet'e güvende yüzde 3.1 ile çok düşük çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı neredeyse bankalarla (yüzde 3) aynı oranda çıktı. Aynı şekilde üniversitelere güven de çok düşük. 

RTÜK , TÜİK, ÖSYM, Medya en az güvenilen kurum

Asal anketinde Türkiye'nin en az güvenilen kurumları RTÜK, TÜİK, ÖSYM ve medya kurumları oldu. 

ASAL bu anketi 10-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-1 sistemine göre İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Kayseri, İzmir, Diyarbakır, Adana, Samsun, Konya, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Mardin, Hatay, Zonguldak, Manisa, Aydın, Malatya, Van, Balıkesir, Trabzon, Kırıkkale, Giresun, Tekirdağ ve Ağrı dahil 26 ilde yaptı.

Anket 18 yaş üstü 2 bin 142 kişi ile yapıldı. 

Ankete katılanların meslekleri

Ankete katılanların eğitim durumu

 

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