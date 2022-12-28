Müezzin eskort kadınlara beğeni yağdırdı! Yakalanınca "Vatan, millet, bayrak..." diye savundu

Uygunsuz içerik paylaşan bazı sosyal medya hesaplarını doğrudan takip eden cami müezzini Kadir T.'nin bazı paylaşımlara da yorum yaptığı görüldü. Bir paylaşıma ''Lütfen kendinize haksızlık etmeyin. Nereniz yaşlı? Harika görünüyorsunuz'' diyen müezzin başka bir kullanıcıya da ''Maşallah harika görünüyorsun'' dedi.