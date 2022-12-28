Müezzin eskort kadınlara beğeni yağdırdı! Yakalanınca "Vatan, millet, bayrak..." diye savundu
İZMİR'in Dikili ilçesinin bir mahallesinde görev yapan müezzin Kadir T. sosyal medyada eskort, hayat kadınları ve müstehcen paylaşımlar yapan sayfaları takip ettiği, bazı paylaşımları beğendiği, bazılarına yorum yaptığı, bazılarından da telefon numarası istediği ortaya çıktı. Kadir T., skandal ortaya çıkınca da hesaplarının çalındığını öne sürerek "Biz vatana, millete, bayrağa, dini değerlere saldırmadık" dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı din görevlisi Kadir T.'nin, kendisine ait başka bir sosyal medya hesabıyla Twitter üzerinde yapılan müstehcen paylaşımlara yorumlar yapıp telefon numarası istediği görüldü.
Uygunsuz içerik paylaşan bazı sosyal medya hesaplarını doğrudan takip eden cami müezzini Kadir T.'nin bazı paylaşımlara da yorum yaptığı görüldü. Bir paylaşıma ''Lütfen kendinize haksızlık etmeyin. Nereniz yaşlı? Harika görünüyorsunuz'' diyen müezzin başka bir kullanıcıya da ''Maşallah harika görünüyorsun'' dedi.
Kadir T., kot pantolonun kalça kısmını paylaşan ve “Çok mu dar?” notunu düşen bir kadına ise “Gayet normal” yanıtını verdiği görüldü.
Tekintongaç’ın ayrıca memurluk ve Diyanet’in yönetmeliklerine aykırı olmasına rağmen siyasi parti ziyaretleri ve siyasi paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.