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Müezzin eskort kadınlara beğeni yağdırdı! Yakalanınca "Vatan, millet, bayrak..." diye savundu

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Müezzin eskort kadınlara beğeni yağdırdı! Yakalanınca "Vatan, millet, bayrak..." diye savundu

İZMİR'in Dikili ilçesinin bir mahallesinde görev yapan müezzin Kadir T. sosyal medyada eskort, hayat kadınları ve müstehcen paylaşımlar yapan sayfaları takip ettiği, bazı paylaşımları beğendiği, bazılarına yorum yaptığı, bazılarından da telefon numarası istediği ortaya çıktı. Kadir T., skandal ortaya çıkınca da hesaplarının çalındığını öne sürerek "Biz vatana, millete, bayrağa, dini değerlere saldırmadık" dedi.

Müezzin eskort kadınlara beğeni yağdırdı! Yakalanınca "Vatan, millet, bayrak..." diye savundu

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı din görevlisi Kadir T.'nin, kendisine ait başka bir sosyal medya hesabıyla Twitter üzerinde yapılan müstehcen paylaşımlara yorumlar yapıp telefon numarası istediği görüldü.

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Müezzin eskort kadınlara beğeni yağdırdı! Yakalanınca "Vatan, millet, bayrak..." diye savundu

Uygunsuz içerik paylaşan bazı sosyal medya hesaplarını doğrudan takip eden cami müezzini Kadir T.'nin bazı paylaşımlara da yorum yaptığı görüldü. Bir paylaşıma ''Lütfen kendinize haksızlık etmeyin. Nereniz yaşlı? Harika görünüyorsunuz'' diyen müezzin başka bir kullanıcıya da ''Maşallah harika görünüyorsun'' dedi.

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Müezzin eskort kadınlara beğeni yağdırdı! Yakalanınca "Vatan, millet, bayrak..." diye savundu

Kadir T., kot pantolonun kalça kısmını paylaşan ve “Çok mu dar?” notunu düşen bir kadına ise “Gayet normal” yanıtını verdiği görüldü.

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Müezzin eskort kadınlara beğeni yağdırdı! Yakalanınca "Vatan, millet, bayrak..." diye savundu

Tekintongaç’ın ayrıca memurluk ve Diyanet’in yönetmeliklerine aykırı olmasına rağmen siyasi parti ziyaretleri ve siyasi paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

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