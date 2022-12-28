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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener açıklaması! 'Mutabakatımız tamam'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener açıklaması! 'Mutabakatımız tamam'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İYİ Parti lideri Meral Akşener ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Verimli ve güzel bir toplantı oldu. Mutabakatımız tamamdır" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık krizi ve karşılıklı suçlamaların ardından dün İYİ Parti lideri Meral Akşener ile baş başa görüşmüştü. Akşener'den sonra Kılıçdaroğlu'ndan da görüşmeye ilişkin "Verimli ve güzel bir toplantı oldu" açıklaması geldi.

Kılıçdaroğlu bugün görüşmeye ilişkin, "Verimli ve güzel bir toplantı oldu. Toplantı içeriğini aktaramam, bu yanlış olur. Ancak Türkiye’nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır bunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Meral Akşener toplantıya ilişkin ne demişti?

Meral Akşener toplantı sonrası “Masa dağılıyor mu” sorusuna, “Niye dağılsın Altılı Masa? Birlikte kazanacağımızı söylüyoruz” cevabı verdi. Adaylık meselesinin konuşulup konuşulmadığına yönelik soru üzerine de Akşener, "Onu, Altılı Masa'da konuşacağız" dedi.

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