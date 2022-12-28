'Kabe' hasreti çeken yaşlı adam Mekke'de öldü! Binlerce Müslüman...

ESKİŞEHİR'de yaşayan 80 yaşındaki yaşlı adam, bir süre özlem duyduğu kutsal topraklarda öldü. Kabe'yi tavaf ederek hac vazifesini yerine getiren yaşlı adam, öğle namazını kıldıktan sonra fenalaşarak vefat etti. Cenaze namazı Kabe'de binlerce Müslüman tarafından kılınan yaşlı adam Medine'ye defnedildi.

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Aslen Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesi Derbent köyünden olan ve Eskişehir’in Çifteler ilçesinde ikamet eden Mevlüt Bekar(80), bundan 2 yıl önce umreye gitmek istedi.

Pandemi yüzünden gidemedi

Tam yola çıktığı esnada pandemi nedeniyle umre ve haç ziyaretlerinin yasaklanmasının ardından özlemini çektiği umre ziyaretini gerçekleştiremeyen Bekar, geçtiğimiz 16 Aralık’ta Umre için tekrar yola çıktı.

Kabe'yi tavaf etti öğle namazını kıldı ve...

Ailesiyle vedalaşarak kızı ile birlikte umre kafilesinin rehberliğinde ilk olarak Mekke’deki vazifesini yerine getiren Bekar, daha sonra Medine’ye geldi. Mevlüt Bekar, dün sabah Kabe’de tavafını yapıp öğle namazını kıldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Cenaze namazını binlerce kişi kıldı

Yıllardır özlemini çektiği kutsal topraklarda hayata gözlerini yuman Bekar için gerekli izinler alınarak bu sabah Kabe’de binlerce kişi eşliğinde cenaze namazı kılındı.

Defin yeri Medine oldu, sanki...

Bekar daha sonra Medine’de toprağa verildi. 80 yaşında kutsal toprakların özlemini çeken ve bu özlemine kavuşan Mevlüt Bekar’dan geriye Kabe’yi tavafı esnasında sanki 'gidiyorum' der gibi el sallarken çekilen fotoğraflı kaldı.

Kutsal topraklarda hayatını kaybeden ve kutsal topraklara defnedilen Bekar için hem Afyonkarahisar’ın Derbent köyünde, hem de Eskişehir’in Çifteler ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılınacağı öğrenildi.