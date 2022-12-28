Bankada parası olanlar dikkat!1 Ocak'tan itibaren geçerli 400 bin liraya yükseldi

Ekonomik kriz dönemlerinde veya seçim öncelerinde çoğu kişinin “Bankalar batar mı?", "Paramı çekmeli miyim?" ve "Param ne kadar güvende?” sorularını merak ettiğini söyleyen İslam Memiş, bankada bulunan paraların belli bir miktarının devlet güvencesinde olduğunu söyledi. Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti: