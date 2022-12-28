Bankada parası olanlar dikkat!1 Ocak'tan itibaren geçerli 400 bin liraya yükseldi
Piyasa uzmanı İslam Memiş bankada parası olanları yakından ilgilendiren bir yazı kaleme aldı. "Banka batarsa param ne olur?" sorusuna yanıt veren Memiş "paranızın belli bir miktarı devlet güvencesinde." dedi ve detayları anlattı.
Ekonomik kriz dönemlerinde veya seçim öncelerinde çoğu kişinin “Bankalar batar mı?", "Paramı çekmeli miyim?" ve "Param ne kadar güvende?” sorularını merak ettiğini söyleyen İslam Memiş, bankada bulunan paraların belli bir miktarının devlet güvencesinde olduğunu söyledi. Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:
-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarının 1 Ocak 2023’ten itibaren 200 bin liradan 400 bin liraya çıkarılmasına karar verdi. TMSF’nin kurul kararı, Resmi Gazete’de geçen hafta yayımlandı.
-Yani, banka mevduat hesabınızdaki paranın 400 bin TL’sini TMSF garanti ediyor.
-Bankadaki parasından şüphesi olan, operasyonlara inanmış, korkmuş ve çekmiş olanlar var ise 400 bin TL teminat konusunu unutmamalı.