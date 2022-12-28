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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda büyük panik! Uçuşlar durduruldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda büyük panik! Uçuşlar durduruldu

İSTANBUL'dan gelen son dakika haberi yürekleri ağza getirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu. Uçuşların durdurulma nedeninin Tuzla'daki doğal gaz sızıntısı olduğu bildirildi.

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 İstanbul Tuzla'da, doğal gaz hattındaki sızıntı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların tedbir amacıyla durdurulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Tepeören'de doğal gaz hattındaki çalışma sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi.

Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.

Ayrıntılar gelecek...

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