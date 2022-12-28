Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak kararının gerekçesi açıklandı! İmamoğlu yargıyı ciddiye almadığı için...
İSTANBUL Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 'ahmak' davasında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasının gerekçesini açıkladı. 17 sayfalık gerekçede İmamoğlu yargılamayı ciddiye almadığı için indirim yapılmadığı belirtildi.Abone ol
İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesini açıkladı. 17 sayfalık gerekçeli kararda dikkat çeken detaylar yer aldı. İmamoğlu'nun yargılamayı ciddiye almaması ve olumsuz davranışları nedeniyle indirim uygulanmadığı da anlatıldı.
İstanbul Anadolu Başsavcılığı, kararda eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle istinaf edeceğini açıklamıştı...
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