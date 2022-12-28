Emine Erdoğan'dan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin suyun arıtılmasıyla oluşan atık çamuru gübreye dönüştürmesi dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, suyun arıtılmasıyla oluşan atık çamuru gübreye dönüştürdü. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Emine Erdoğan'ın açıklamaları şöyle; Atıksu Arıtma Tesisi’nde suyun arıtılmasıyla oluşan atık çamuru gübreye dönüştüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum. Atık çamur verimli toprağa dönüşüyor, geleceğimize nefes oluyor. Günde 25 ton gübre elde edilmesi dünyaya örnek olacak bir başarı.

İsrafı engellemek, yaşamdan tasarruf etmek anlamına geliyor. Yerel yönetimlerimizin Sıfır Atık anlayışıyla ortaya koydukları çalışmalarla kazanan ülkemiz oluyor. Sürdürülebilir odaklı uygulamaları olan tüm belediyelerimize gelecek nesiller adına teşekkür ediyorum.