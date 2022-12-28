AK Parti vekili Zehra Taşkesenlioğlu: 2.5 kilo altınım var o kadar! Boşanmak istedim, çırılçıplak bırakıldım

EŞİ Ünsal Ban'la boşanma davası sürerken mahrem görüntüleri Sedat Peker tarafından paylaşılan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, ilk kez konuştu. Eşi Ünsal Ban'dan boşanmak için "borç olarak verdiği" 2.5 milyon doları yanı 70 milyon lirayı isteyen Zehra Taşkesenlioğlu, "Kendi yağında kavrulan birisiydim. Bankada 2.5 kilo altınım var, o kadar. İnanın, bu 2.5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok” dedi.

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AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eşi Ünsal Ban’ın sosyal medya üzerinden kendisi ve abisi eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu suçlamasıyla gündeme gelmişti. Ünsal Ban, eşini ve eşinin abisini yolsuzluk yapmakla suçlamış ve 'hesaplaşma' tehdidinde bulunmuştu. Ardından da Ünsal Ban'ın gizlice çektiği Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem anlarına ait görüntüler organize suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından sosyal medya hesabından paylaşılmış ve olay olmuştu. Görüntülerin yayınlanması sonrası Ünsal Ban tutuklanmıştı.

Boşanmak için 2.5 milyon dolar istedi

Eşi Ünsal Ban'a boşanma davası açtığı ve 70 milyon lira (2,5 milyon dolar) tazminat istediği haberiyle gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu. Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban'a verdiği 2.5 milyon dolarlık borç ve Ban'ın kendisine aldığı yatla ilgili açıklamalarda da bulundu. Taşkesenlioğlu, eşinin Sedat Peker'le paylaştığı ev içindeki bıçaklı görüntüsü, eşinin abisiyle birlikte karıştığı iddia edilen borsa manipülasyonlarına dair de konuştu. İşte Alçı'nın yazısı ve Taşkesenlioğlu'nun sorulara verdiği cevaplar:

45 yaşında evlendim bir çocuk istedim

Evliliğinizden bahseder misiniz, diye girdiğimde başladı anlatmaya Taşkesenlioğlu… “Nagehan Hanım ben 45 yaşında evlendim ama aslında o evlenen kız 18 yaşındaydı. Ben hiç aşık olmamıştım hayatımda. Ünsal ile tanışınca, onu ailemin, arkadaşlarımın, kaybettiğim babamın, kısacası her şeyin yerine koydum. Bir de çocuk sahibi olmak istedim.”

Önce Twitter'da takipleştik sonra...

2018’da ekonomi bakanlığında görevli iken bir danışman grubu kurulması fikri ortaya çıktığını ve Ünsal Ban’ın ismini ilk olarak orada bir CV üzerinde gördüğünü anlatan Taşkesenlioğlu, karşılıklı olarak Twitter'da takipleşmeye başladıklarını anlattı. Ünsal Ban’dan gelen kahve daveti ile arkadaşlıklarının başladığını anlatan Zehra Taşkesenlioğlu şöyle devam etti:

Boşanmak istedim, çırılçıplak bırakıldım

"Tek isteğim boşanmaktı Nagehan Hanım, tek suçum ondan ayrılmak istemekti. Boşanmak istediğim için tüm suçları ortaya çıkacak diye bunlar başıma geldi. Ben kadın cinayetinin alasını yaşadım, üçüncü sayfa haberlerine konu oldum ben diri diri öldüm! 30 sene önce ölmüş babamla ilgili bile iftiralar attılar, evimde elimde bıçaklı görüntülerim yayınlandı, çırılçıplak bırakıldım. Neden bu acıları ben yaşadım?"

Abimden değil, erkek kardeşinden bahsediyorum

"Zehra Taşkesenliığlu’nun elinde bıçakla ve başı açık olarak evinde Ünsal Ban ile konuşmasını Ban internete servis etmişti. Orada 'Lanet olsun size de kazandığınız paraya da’ diye bağırıyordu Taşkesenlioğlu. Borsa manipülasyonlarından kazanılan yasadışı paradan bahsediyordu" diyen Nagehan Alçı, "(Siz)den kastının abisi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Ünsan Ban olduğu iddia edilmişti. Sordum." diyerek aldığı cevabı şöyle aktardı:

-“Orada Ünsal ve onun erkek kardeşine söylüyorum. O ikisi tüm kriminal işleri yaptılar. Kast ettiğim benim abim değildi, çarpıttılar.”

Eline bıçak alana kadar neden boşanmadı?

"Peki eline bıçak alma raddesine gelmiş bir kadın Sedat Peker’e konu olana kadar neden boşanmaz?" diye soran Negahan Alçı şöyle devam etti:

“Bana şantaj yapıyordu, çekindim” diyor. O süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Emine Erdoğan’a gidip yaşadıklarınızı anlatmayı neden düşünmediniz? diye sordum. “Şimdiki aklım olsa gider anlatırdım Nagehan Hanım ama evlenirken şahit yapmışım, bunları anlatmak olmaz gibi geldi, gitmedim” yanıtını veriyor.

Ünsal Ban'ı nişanlandıktan sonra öğrenmiş

Taşkesenlioğlu-Ban çifti 2019’da evlendiler, öncesinde Ban Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde rektörlük yapmış ve hakkında Türk Hava Kurumu şikayetçi olup birçok vahim yolsuzluk iddiası ortaya atmıştı. Bunlara rağmen neden evlendi? Ailesi itiraz etmedi mi?

“O iddiaları sözlendikten sonra öğrendim, zaten bir çoğunu sildirmişti, kayıtlarda yoktu, son süreçte yeniden dolaşıma girdi suçlamalar. Benim öğrendiğim üniversite bütçesinden hediye almak gibi birkaç şeydi, nişanlanırken vazgeçme noktasına geldim ama vazgeçemedim işte Nagehan Hanım, pişmanım.”

Abim Nisan 2021'de evimizi bastı

SPK Başkanlığı yapan abisinin ismi ile Ünsal Ban’ın borsada manipülasyon yaptığı ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile birlikte “içeriden öğrenenlerin ticareti” yöntemiyle büyük yasadışı paralar kazandığı iddiasını hatırlattım…

“Bakın Nagehan Hanım; abim Nisan 2021’de evimizi bastı, Ünsal’ın adını kullanarak insanlardan para aldığını duymuş. İsmimi masalara meze ediyormuşsun, dedi. Bir daha da konuşmadı Ünsal’la, annemin cenazesinde dahi konuşmadı. Abim ile Ünsal Ban, o kriminal borsa işlerinde ortak değil. İnanın bana”

Kocasına verdiği 2,5 milyon dolar

Zehra Taşkesenlioğlu boşanma sürecinde Ban’a verdiği 2.5 milyon doları talep etti. Bu rakam da çok konuşuldu. 2.5 milyon dolar ciddi bir rakam. Zehra Taşkesenlioğlu bu parayı nasıl ve nereden bulmuştu?

“Nagehan Hanım 2.5 milyon doları Ünsal’a ofis alması için 2019’da verdim. O zaman TL karşılığı bugünkü gibi değildi, 10-11 milyon TL idi. Ben siyasetin yanı sıra bir işkadınıyım. Bu rakamları bir iş insanı verebilir. Bakın evliliğimizde ilk bir sene her şey çok iyiydi, benim ayağım yerden kesilmiş gibiydi. O ruh hali ile bana “Şirketini şoföre devret, zaten milletvekilisin, ilgi üzerinde” deyince bunu sorgulamadım. Ünsal biz evlenirken ‘Benim ABD’de Yağlıdere yöntemi ile götürdüğüm 3.5-4 kg altınım var’ diyordu.

(Yağlıdere yöntemi burada bir emanetçiye bırakılıp orada başka bir emanetçinin aldığı arada iki komisyon alınıp verildiği, böylelikle yurt dışına para ve mal çıkarıldığı bir yöntemmiş)

'Eski eşi ve ABD'deki çocukları üzerine sayısız mal aldı'

Zehra Taşkesenlioğlu buradan itibaren Ünsal Ban’ın ABD’de yaşayan iki çocuğu ve eski eşinden bahsetmeye başladı. “En büyük hatam evlilik içinde aptal olmamdı” diyerek detaylarıyla bana Ban’ın eski eşinin ve çocuklarının üzerine aldığı mal varlıklarından bahsetti. Türkiye’nin farklı noktalarında evler, arsalar, yurtdışında çeşitli gayrimülkler…

Hatta Zehra Hanım kendisi ile evliliğinin de bir proje, Taşkesenlioğlu’nun nüfuzundan faydalanıp mal ve para transfer etmek için kurduğu bir düzenek olduğunu söyledi. Eski eşi ile Ünsal Ban’ın boşanmasının bile kağıt üzerinde olabileceğini ileri sürdü ve eski eşinin hala Ban soyadını kullandığını vurguladı.

Mine Tozlu Sirener'in 'rüşvet' suçlamaları

Peki ya Sedat Peker’in iddialarını doğrulayan ve Taşkesenlioğlu’nun abisi ile görüşmesi için aracılık ettiğini ve rüşvet çarkının içinde olduğunu söyleyen Mine Tozlu Sirener? Mine Hanım’ın söyledikleri açıkçası bana inandırıcı gelmişti o süreçte. Zehra Hanım’ın söyledikleri ile Sirener’in iddiaları birbirine zıt.

“Ben daha önce de söyledim, kendisini Erzurum Hınıs’ta bir kez gördüm. (O esnada bana telefonundan kendisini Mine Tozlu Sirener ile görüştüren Yılmaz adlı kişiden olduğunu söylediği bir whatssapp mesajını da gösterdi.)

Sonra devam etti: “O kadınla ilgili şimdilik susuyorum, her dosyayı teker teker açacağım.”

'Bunların ortasında her şeyden bihaber olunabilir mi?'

“Bir gün bir Hoca aradı, Ünsal bir şirketten 1 milyon dolar istemiş” dedi, bazı arkadaşlarım da zaman zaman gelip “Bir dedektif tut, çünkü şirketleri halka arz etmek için Ünsal’ın para istediğini duyuyoruz” diyorlardı.

Milletvekili olduğum için hiçbir şey yapmadım, dedektif tuttuğum duyulsa haber olur, cesaret edemedim galiba. Ben uzun zamandır avaz avaz susuyorum! Bir de Ünsal, ben sorunca öyle şeyler anlatıyor, öyle ikna edici konuşuyordu ki…

Bir şekilde kendimi kandırıp hayatıma devam ediyordum.

Şubat ayında ilk kez avukata gittim. Mart ayında annem vefat etti. Tam o sıralarda oğlu ve kızına Atina’dan 650 bin dolarlık mülk almış.

Yatların hikayesi nedir, diye soruyorum…

2019’da yeni evlenmiştik, babası vefat etti. 10 gün sonra Atina’ya tatile gittik. Dönünce “Ben sana yat alayım” dedi. Biz başörtülü hanımlar için tekne mahremiyet yaşatan bir olay, kadın kaptan bulunca özgür olursunuz Nagehan Hanım, istediğiniz yerde denize girersiniz. İlk olarak 1 milyon 750 bin TL değerinde yat aldık, Bodrum’daydı. Ama astarı yüzünden pahalı oluyor, liman vergisi, kaptan vs… Geçen sene sattık onu.

O tekneyi alırken bana haber vermedi

Peki Temmuz ayında alınan milyonlarca Euro değerinde yat hadisesi nedir Zehra Hanım, diyorum…

O aşırı pahalı tekneyi alırken bana hiç haber vermedi. Zaten ben artık boşanma aşamasına gelmişim neden böyle bir yat almasını isteyeyim Nagehan Hanım? Benim o kadar paradan haberim yok.

Sonra anladım ki Ünsal, parayı bağlayıp aklamak istiyor.

Şerefsiz abin seni ve beni bir kadına anlatmış

Temmuz ayında bana gelip “Şerefsiz abin seni ve beni bir kadına anlatmış” dedi. Bahsettiği Mine Tozlu Sirener.

Abim görevdeyken Sirener’e randevu vermemiş, başkaları görüşmüşler ama eminim birçok kişi üzerinden randevu talebinde bulundu. Abim görevi bittikten sonra görüşüyor, kadını abime Küçükçekmece Savcısı götürmüş.

Taciz, tecavüz, aldatılma yaşadım

“Ama ben tacizin, tecavüzün, aldatılmanın her türlüsünü yaşamış bir kadınım Nagehan Hanım. Şimdilik hikayenin bu boyutu ile ilgili daha fazla detay vermeyeyim. Kendi hikayeme odaklanmak istiyorum öncelikle. Bakın bir çok isim ortaya atıldı, ben Serkan Taranoğlu ismini bile bilmiyordum, tek bir kayıt, bir görüşme gösterebiliyorlar mı? Hayır.”

'Ben çilingir olarak kullanılmışım'

Şimdi geriye dönüp bakıyorum, ben çilingir olarak kullanılmışım. Bakın size şunu da göstereyim Nagehan Hanım (Telefonundan bir whatssapp mesajı daha çıkarıyor. Onu da buraya koyuyorum.) Muğla’dan arayan bir kadın, Muğla’da Ramazan Bayramı sonrası alınan 80 dönüm yerin tapularından bahsediyor, iddiaya göre eski eşinin üzerine alınmış.)

Bankada 2.5 kilo altınım var, o kadar!

Zehra Taşkesenlioğlu üç saate yakın süren konuşmamızdan sonra durup şöyle diyor: “Çoluğum, çocuğum yok, bir annem vardı, onu da kaybettim. Benim öyle fazla bir paraya ihtiyacım yok ki Nagehan Hanım. Kendi yağında kavrulan birisiydim. Bankada 2.5 kilo altınım var, o kadar. İnanın, bu 2.5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok Nagehan Hanım. Ama gözüm parada değil. Bana bu kadar ağır iftiraların altında kalmak çok ağır geliyor. Artık kime inanacağımı, ne düşüneceğimi bilemez hale geldim. Karşıma çıkan her kadına ‘Acaba kocaları onlara benim yaşadıklarımı yaşatır mıydı? Bunlar neden benim başıma geldi?’ diye soruyorum.”