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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Beyin göçünü tersine çeviriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. "Beyin göçünü tersine çeviriyoruz" diyen Erdoğan, kendilerini geliştirmek için yurt dışına çıkan gençleri desteklediklerini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. "İhdas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde bilim ekosistemini güçlendiriyor, beyin göçünü tersine çeviriyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan,  "Bilim ve teknolojide yeniden şahlanışa geçiyoruz." dedi ve şunları kaydetti:

-Ülkemizde bir kesim arkasına önüne bakmadan her konuyu istismar etmekte sınır tanımıyor. Bunlardan biri de beyin göçü meselesi... Gençlerimizin kendilerini geliştirmek için yurt dışına çıkmasını desteklediğimizi bilmenizi isterim.

"Beyin göçünü tersine çeviriyoruz"

-İhdas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde bilim ekosistemini güçlendiriyor, beyin göçünü tersine çeviriyoruz. Ülkemize dönen 190 üst düzey araştırmacıdan 9'u projelerini tamamladı. Sayıları ve etkinlikleri giderek artan araştırma geliştirme laboratuvarı da beyin göçünde önemli  rol oynuyor. Teknoparklarımızda on binlerce proje yürütülüyor. Geniş alanda başarılı çalışmalar sürüyor. 

"Yeniden şahlanışa geçiyoruz"

-Bizim üreten insanlarımıza verdiğimiz değer ortadadır. Biz dönem dünya çapındaki bilim insanları bizim coğrafyamızdan çıkıyordu. İcatları ile tarihin yönünü değiştirdiler. Bilim ve teknoloji çalışmalarında durgunluk dönemi yaşandı. Bilim ve teknolojide yeniden şahlanışa geçiyoruz. Bu coğrafya tekrar bilimin ve teknolojinin önde gelen merkezlerinden biri olacaktır. Teknofest kuşağına güveniyoruz. 

-TOGG banttan indiğinde gururlandık. Orada da 1400 gencimiz çalışıyor Kızılelma ilk uçuşunu yaptığında hep birlikte duygulandık. Bunlar daha başlangıç. Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı. İstiyoruz ki bu fotoğrafı zenginleştirelim. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı ve program sonunda ödüle layık görülenlere ödüllerini takdim etti.

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