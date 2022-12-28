Belediye çalışanı aldığı banka promosyonu ile bakın ne yaptı!

ZONGULDAK'ta belediyede çalışan temizlik personeli, aldığı banka promosyonuyla tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Abdurrahman Yılmaz "Herkesi böyle duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.

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Zonguldak Belediyesi'nde 13 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan Abdurrahman Yılmaz (56), banka promosyonuyla aldığı tekerlekli sandalyeyi Çatalağzı Engelliler Derneğine bağışladı.

Tekerlekli sandalye, 19 yaşındaki ihtiyaç sahibi engelli bireye teslim edildi.

Herkesin bir engelli adayı olduğunu belirten Yılmaz, "Herkesin elini taşın altına koyması gerek. Herkesi böyle duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.