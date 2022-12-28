İstanbul Adliyesi bu tacizi konuşuyor! 'Ben hakimim, sizi buradan aldırırım diye...

İSTANBUL Çağlayan Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan B.A., kendisiden 26 yaş küçük eski kız arkadaşını taciz ederek bulunduğu mekanı bastı... İddiaya göre genç kızın arkadaşlarını tehdit eden B.A. "Betül’ün yanında sizi görmeyeceğim. Sizi buradan aldırırım mekanı da kapatırım. Ben hakimim. Korumalarımı arayacağım. Size neler olacağını göreceksiniz" dedi. Bu sırada çıkan tartışmada hakim B.A.'ya tokat attı. Tokat atan gence ise soruşturma açıldı.

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İstanbul Adliyesi’nde hakim olan B.A. kendisinden 26 yaş küçük olan eski kız arkadaşını takip ederek genç kızı ve yakınlarını tehdit etti. Halk Tv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, dört genç Vadi İstanbul’da bulunan bir mekanda oturmaya gitti. Aralarında İstanbul Adliyesi’nde görev yapan hakim B.A.’nın kendisinden 26 yaş küçük olan eski kız arkadaşı Betül de vardı.

Garsonu çağırıp araç plakasını sordu

Gençlerin oturmasından bir süre sonra hakim B.A. da aynı mekana gelerek oturdu. İddiaya göre garsonu yanına çağırarak eski kız arkadaşının oturduğu masayı işaret etti ve hakim olduğunu belirterek o masada oturan şahısların aracının plakasını sordu.

Telefonunu yazıp masaya gönderdi

Bununla da yetinmeyen hakim B.A., ardından telefon numarasını yazdığı kağıdı garson aracılığıyla o masaya gönderdi. Masada oturan gençlerden R.A. kağıdı alıp hakimin masasına gitti. “Siz kim oluyorsunuz da bize numaranızı gönderiyorsunuz” dedi. Tartışma mekan dışına taştı.

Bize neler olacağını göreceksiniz

İfade tutanaklarında yazan iddiaya göre hakim B.A., “Betül’ün yanında sizi görmeyeceğim. Sizi buradan aldırırım mekanı da kapatırım. Ben hakimim. Korumalarımı arayacağım. Size neler olacağını göreceksiniz” dedi. Yaşanan tartışma üzerine gençlerden biri hakime tokat attı.

Taciz edilen genç kızın ifadesi...

Hakimin eski kız arkadaşı Betül Y., Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi’nde verdiği ifadesinde olayı şu sözler anlattı:

“Ben Işık Üniversitesi’nde öğrenim görmekteyim. Okuldan çıktım, erkek arkadaşım ve diğer arkadaşlarımla Vadi İstanbul’da bir mekana gittik. Eski erkek arkadaşım o sırada yanımda bulunan kız arkadaşımı arayarak, ‘Arabanızı nereye park ettiğinizi gördüm. Hangi mekandasınız söyle."

Erkek arkadaşı varsa peşini bırakacağım

"Betül’ün gerçekten erkek arkadaşı varsa peşini bırakacağım. Onu bir daha rahatsız etmeyeceğim’ dedi. Arkadaşımla lavaboya gittiğimiz sırada B.A.’nın iletişim numarasını ve beni arar mısın yazdığı kağıdı garson aracılığıyla bizim masaya yolladığını öğrendim” dedi.

Hakime tokat atan gence soruşturma

Tüm bu yaşananların ardından hakime tokat atan genç “kasten yaralama” suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hakim hakkında da özel soruşturma bürosuna ihbarda bulunulduğu öğrenildi.