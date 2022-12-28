Gezi Parkı'nda cezalar onandı! Osman Kavala'ya müebbet

Gezi Parkı davasında, Osman Kavala ve 7 sanık için verilen hapis cezaları, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi tarafından onandı. Kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.Abone ol
Gezi Parkı davasında, Osman Kavala ve 7 sanık için verilen hapis cezaları, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi tarafından onandı.
Gezi Parkı Davas'ında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan İstanbul 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet ve 7 sanık için de 18'er yıl hapis cezasında karar kılmıştı.
Osman Kavala
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Nisan tarihinde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, Gezi Parkı Davası'nda yargılanan sanık Osman Kavala için TCK'nın 312/1. maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.
Mahkeme diğer sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'yi ise 18'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
İstinaf onadı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme neticesinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanık için verilen 18'er yıl hapis cezası yerinde bulundu.
Kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.
Mehmet Osman Kavala kimdir?
Mehmet Osman Kavala (d. 2 Ekim 1957, Paris), Türk iş insanı ve insan hakları savunucusu. 1990'ların başından beri birçok sivil toplum kuruluşuna destek olmuştur. 2002'den beri kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren Anadolu Kültür'ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Osman Kavala, lise eğitimini 1975'te İstanbul'da Robert Lisesinde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İşletme, Manchester Üniversitesinde Ekonomi üzerine lisans eğitimi aldı. New York'taki The New School for Social Research'te doktora eğitimine başladı ancak 1982'de babası Mehmet Kavala'nın ani ölümü sonrasında İstanbul'a döndü ve ailesinin işlerini devraldı. sman Kavala 1982'de Türkiye'ye döndükten sonra farklı yayınevlerinin kuruluşunda aktif rol aldı. 1983 yılında İletişim Yayınları'nın, 1985 yılında da Nazar Büyüm ve Selahattin Beyazıt'la birlikte Ana Yayıncılık'ın kurucu ekibi içinde yer aldı. Ana Yayıncılık, Britannica ansiklopedisinin Türkçe versiyonu AnaBritannica'yı, Britannica Compton's'u ve Temel Britannica'yı yayımladı. Osman Kavala hâlen Aras Yayıncılık'ta yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.