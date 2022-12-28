Beylikdüzü'nde 26 milyon liralık otomobilini bariyerlere çarparak perte çıkardı
BEYLİKDÜZÜ'nde, 26 milyon lira değerindeki Lamborghini marka lüks araç kazaya karıştı. Bariyerlere çarpan araçta ağır hasar oluşurken sürücünün Rus bir iş adamı olduğu öğrenildi.Abone ol
Olay, saat 14.30 sıralarında Ambarlı Limanyolu'nda yaşandı. 26 milyon lira piyasa değerindeki Lamborghini marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere vurdu.
Araçta kaza sonrası ağır hasar meydana geldi. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis kazayla ilgili rapor tuttuktan sonra araç otoparka çekildi.
Öte yandan sürücünün Rus bir iş adamı olduğu öğrenildi. Kimliği öğrenilemeyen araç sahibi Rus iş adamı avukatıyla beraber emniyete geçti.