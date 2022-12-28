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Ağızlarını bantlayıp, çakmakla yaktılar! 4 çocuğuna işkence eden anne baba tutuklandı: Savunması pes dedirtti!

BURSA'da 4 çocuğunun ağzını bantladıktan sonra, çakmakla vücutlarını yakarak işkence yapan anne ve babanın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan kadının emniyetteki ifadesinde, "Kocam istediği için çocuklarımızı dövdüm" dediği öğrenilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan çift cezaevine gönderildi.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rayyan El İsa (37) ile eşi Hanan Ramadan'ın (32) yaşadığı evden gelen çocuk ağlamalarını duyan komşuları ile ailenin yakınları, durumdan şüphelendi. Aileyi takip eden komşuları ve yakınları, anne Hanan Ramadan'ın 4 çocuğuna şiddet uyguladığını gördü.

Çocuklarının önce ağzını bantladı sonra çakmakla vücutlarını yaktı
İsmi öğrenilemeyen aile yakını, annenin çocuklarının ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra çakmakla vücutlarının çeşitli yerlerini yaktığı anları cep telefonu ile görüntüledi. Aile yakını, ardından görüntüleri paylaşarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, cumhuriyet savcılığından izin alarak aileyi takibe aldı. Yapılan araştırma neticesinde Hanan Ramadan ve Rayyan El İsa'nın çocukları R.İ. (10), A.İ. (6), A.İ. (5) ve R.İ.'ye (2) şiddet uyguladığı tespit edildi.

Anne ve baba tutuklanarak cezaevine gönderildi
Hanan Ramadan ve eşi Rayyan El İsa gözaltına alındı. Ramadan'ın emniyetteki ifadesinde, "Kocam istediği için çocuklarımızı dövdüm" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne ile baba, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuk ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

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