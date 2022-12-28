Sıkı diyet sonrası performans arttırıcı kullanan kadının hayatı karardı

Sıkı diyet programı ve performans arttırıcı bazı ilaçlar, vücut geliştirme sporuyla ilgilenen 36 yaşındaki kadını geri dönüşü olmayan bir yola soktu. Vücudu tükenme noktasına gelen kadın, hocasına kendisini kötü hissettiğini söyledikten 2 gün sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın komaya girerken durumu her gün daha kötüye gitmeye başladı. Genç kadının eğitmeni ise kendisine yönelik suçlamaları reddetti.

Abone ol

Çevresinde 'Neggy' olarak tanınan 36 yaşındaki vücut geliştirici Naghmeh Shelton 2018 yılında yeşil karta hak kazanıp İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındığında çok büyük hayalleri vardı.

Ünlü bir eğitmenle anlaştı

Vücut Geliştirme konusunda kendini geliştirmek isteyen ve ileride kendine ait bir spor salonu açma hayali olan genç kadın ünlü vücut geliştirme eğitmeni James Ayotte ile anlaştı.

Yoğun diyet ile kısa sürede 21 kilo verdi

30 yaşındaki eğitmen Naghmeh'yi 890 kalorilik yoğun bir diyet programına aldı. Bu sayede genç kadın Ekim 2022'de, çok kısa bir süre içerisinde,77 kilodan 56 kiloya kadar düştü.

Performans arttırıcı ilaçlar vücudunu tüketti

Naghmeh'ye 21 kilo verdiren diyet performans artırıcı ilaçlarla desteklenmeye başlayınca sporcunun vücudu alarm vermeye başladı.

Acımasız Diyet Programı nedeni ile kendini kötü hisseden genç kadın Kasım ayında eğitmenine iyi olmadığını ve kendini sürekli yorgun hissettiğini söyledi. Ancak Washington Post'ta yer alan habere göre eğitmeni ona diyet programında hile yapmaması gerektiğini belirterek, 'Elinden gelenin en iyisini yap' dedi.

Evinde baygın bulundu

Trajik bir şekilde bu konuşmadan sadece 2 gün sonra Naghmeh Virginia, Ashburn'deki dairesinde baygın olarak bulundu. Acilen Inova Loudoun Hastanesine götürülen genç sporcunun'tehlikeli derecede düşük kan şekeri' nedeni ile bayıldığı öğrenildi.

Hipoglisemi gelişti, beyninde hasar var

Doktorlar yaptıkları kontrollerde acımasız diyet, egzersiz programı ve performans artırıcı takviyeler nedeni ile kadında Hipoglisemi geliştiğini ve beyninde hasar oluştuğunu gördüler. Henüz 36 yaşında olan Naghmeh şimdi 'bir daha asla uyanamayabileceği' bir komada.

Eğitmeni kabul etmiyor

Tıp uzmanları genç kadının, aklı başında kimsenin bir araya getiremeyeceği maddelerden oluşan bir kokteyl içtiğini söylerken, eğitmen Ayotte olaya hiç bir şekilde dahil olmadığını öne sürüyor.

Durumu kötüye gidiyor

Naghmeh'nin durumu, baygın bulunduğu günden bu yana sürekli kötüye gidiyor. Genç kadın artık tam zamanlı bir solunum cihazına bağlı.

Kızlarının durumu öğrenen aile ilk uçakla ABD'ye giderken, genç sporcunun hastane masrafları için bir yardım kampanyası başlatıldı.