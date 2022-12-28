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Meryem'i kafede eski sevgilisi öldürdü! Zanlının üzerinde bakın ne bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meryem'i kafede eski sevgilisi öldürdü! Zanlının üzerinde bakın ne bulundu

DİYARBAKIR'da eski kız arkadaşını kafede tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı. Zanlının uyuşturucu suçundan sabıkası olduğu tespit edildi.

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13 Kasım'da bir kafede Meryem Sevim'in, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olarak aranan şüpheli Musa S, kırsal bir mahalledeki barakada yakalandı.

Kardeşinin kimliği bulundu

Üzerinde ruhsatsız tabanca ve kardeşinin kimliği bulunan zanlının ayrıca uyuşturucu suçundan sabıkası olduğu tespit edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının Meryem Sevim'in eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi.

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