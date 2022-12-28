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Sakarya'da aynı evi birden fazla kişiye sattığı iddiası! Yakalanınca 'özür' mesajı paylaştı

Sakarya'da aynı evi birden fazla kişiye sattığı iddiası! Yakalanınca 'özür' mesajı paylaştı

SAKARYA'da 80'e yakın kişiyi "Sizi ev sahibi yapacağım" vaadiyle dolandırdığı iddia edilen ve aynı daireyi birden fazla kişiye sattığı öğrenilen müteahhit, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medyadan 'özür' mesajı yayınlayan şahıs kaçmadığını öne sürerken, en yakın zamanda evleri bitirip sahiplerine teslim edeceğini ifade etti.

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Yaklaşık 2 yıldır Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren S.S. isimli müteahhit, iddiaya göre yapacağı dairelerin parasını alıp tapuları vermeden kayıplara karıştı. Ömercikler Mahallesi’nde inşa halinde olan dairelerin bazılarının sadece temellerinin atıldığı bazılarının ise dış cephelerinin bittiği görüldü. 12’nci ayda evlerini teslim almayı bekleyen kişiler müteahhitten haber alamayınca durumu araştırmaya başladı.

Aynı dairelerin farklı 2-3 kişiye birden sattığı öğrenilen müteahhidin dolandırdığı öne sürülen 80’e yakın kişi soluğu Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nde aldı.

Konuya ilişkin inceme başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışması neticesinde ise müteahhit İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Serbest bırakıldı

Farklı illerden 80’e yakın kişiyi "Ev sahibi yapacağım" vaadiyle dolandırdığı öne sürülen S.S. isimli müteahhit, emniyetteki işlemleri sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özür mesajı yayınladı: Beni de anlayın

Daha sonrasında ise sosyal medya hesabından özür mesajı paylaştı. Paylaşımda, "Herkesten özür dilerim. Kimseye haber vermeden gittim. Kimse kaçtığımı falan düşünmesin, ekonomik sebeplerden dolayı gittim. En yakın zamanda gelip işimi devam ettireceğim. Kimsenin içinde bir kuşku ve endişesi olmasın. Beni de anlayın, ben kimsenin hakkına girmem, benimde ailem, çoluğum çocuğum var içiniz rahat olsun. En yakın zamanda gelip işimi daha hızlı bir şekilde bitirip dairelerinizi teslim edeceğim. Beni anlayışla karşılayın lütfen" ifadelerini kullandı.

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