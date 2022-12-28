EYT'de son dakika gelişmesi Beştepe'de EYT toplantısı sonrası EYT düzenlemesini Erdoğan açıklayacak

Milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme için Beştepe'de toplantı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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Milyonların gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine çevrildi. EYT düzenlemesiyle ilgili kritik bir görüşme gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir toplantı yapılıyor. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer alıyor.

EYT'de yaş şartı olacak mı?

Toplantıda EYT'de yaş şartı olup olmayacağına yönelik nihai karar verilecek.

Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacağı belirtiliyor.

Erdoğan yılbaşından önceyi işaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili geçen pazartesi yapılan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullanmıştı.

2 milyonu geçmesi bekleniyor

Bakan Bilgin'in paylaştığı son verilere göre EYT'li sayısı aralık ayının başında 1 milyon 900 bin idi. Ocak başında rakamın 2 milyonu geçmesi bekleniyor. Bunun Yaklaşık 400 binini memur, 480 binini BAĞKUR'lular oluşturuyor. Diğerlerinin çoğunluğu da 4A'lılar. 274 bin kişinin ise işi yok ve yaşı bekliyor.

EYT kimleri kapsıyor?

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti.

Yasa öncesinde kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin primi doldurduklarında emeklilik hakkı kazanıyorlardı.