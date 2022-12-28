Özel hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan 4 sanık serbest bırakıldı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 4 kişi yapılan tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yükselen tepkilerin ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Serbest kaldılar

Tepki çeken görüntülerin ardından 4 şüpheli 6 Ekim tarihinde tutuklanmıştı. 4 tutuklu sanık için sulh ceza hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. İnceleme sonunda Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysime Erol'un haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla yaklaşık 3 ay sonra serbest bırakılmalarına karar verildi.