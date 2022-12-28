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Alanyaspor sahasında Kayserispor'u farklı mağlup etti

Alanyaspor sahasında Kayserispor'u farklı mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Kırbıyık holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. 

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Koka, 36. dakikada Yusuf Özdemir ve 72. dakikada penaltıdan Efecan kaydetti. Kayserispor'un tek golü 60. dakikada Ali Karimi'den geldi. 

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 21'e yükseltirken Kayserispor, 23 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 

Son olarak Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Alanyaspor geriye kalan maçlarda 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu sonucun ardından Alanyaspor, 3 hafta aranın ardından galibiyetle tanışmış oldu.

Corendon Alanyaspor: 3 - Yukatel Kayserispor: 1

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Leroy Fer, Umut Güneş, Lusamba (Dk. 56 Efkan Bekiroğlu), Candeias (Dk. 84 Balkovec), Yusuf Özdemir (Dk. 56 Pereira), Cavaleiro (Dk. 56 Oğuz Aydın), Efecan Karaca, Ahmed Hassan (Dk. 63 Eduardo)

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Carole, Ramazan Civelek (Dk. 62 Mustafa Pektemek), Onur Bulut, Campanharo (Dk. 46 Ali Karimi), Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan (Dk. 77 Mane), Mensah, Cardoso (Dk. 86 Talha Sarıarslan), Gavranovic (Dk. 77 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 21 Ahmed Hassan, Dk. 36 Yusuf Özdemir, Dk. 72 Efecan Karaca (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk. 59 Ali Karimi (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mensah, Dk. 61 Carole, Dk.78 Cardoso, Dk. 90+7 Ali Karimi (Yukatel Kayserispor), Dk. 32 Yusuf Özdemir, Dk. 45+3 Cavalerio, Dk.80 Runarsson (Corendon Alanyaspor)

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