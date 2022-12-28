BIST 5.346
DOLAR 18,72
EURO 19,89
ALTIN 1.085,46
HABER /  EKONOMİ

Vedat Bilgin'den EYT paylaşımı: Sorunları çözmeye devam!

Vedat Bilgin'den EYT paylaşımı: Sorunları çözmeye devam!

EYT hakkında paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabırsızlıkla beklenen düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu ve "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi.

Konuya ilişkin bir paylaşım da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

"EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz"

Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz. Hayırlı olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Visca hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Visca hastaneye kaldırıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT paylaşımı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT paylaşımı
Cihat Yaycı açıkladı: Türkiye'nin sınırlarını fazla buluyorlar
Cihat Yaycı açıkladı: Türkiye'nin sınırlarını fazla buluyorlar
Alanyaspor sahasında Kayserispor'u farklı mağlup etti
Alanyaspor sahasında Kayserispor'u farklı mağlup etti
"Batı'ya rağmen Cumhurbaşkanı olacak" itirafı geldi
"Batı'ya rağmen Cumhurbaşkanı olacak" itirafı geldi
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
ABD'den Erdoğan itirafı: "Olmasaydı kıtlık çekecektik"
ABD'den Erdoğan itirafı: "Olmasaydı kıtlık çekecektik"
Özel hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan 4 sanık serbest bırakıldı
Özel hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan 4 sanık serbest bırakıldı
Türkiye ve Suriye arasında resmi ilk temas! Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'da
Türkiye ve Suriye arasında resmi ilk temas! Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'da
Sıkı diyet sonrası performans arttırıcı kullanan kadının hayatı karardı
Sıkı diyet sonrası performans arttırıcı kullanan kadının hayatı karardı
Gazprom'dan Türkiye açıklaması!
Gazprom'dan Türkiye açıklaması!
Galatasaray Nef Sırp yıldız Dusan Ristic'i kadrosuna kattı
Galatasaray Nef Sırp yıldız Dusan Ristic'i kadrosuna kattı