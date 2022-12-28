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Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

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Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Fatih Karagümrük 1-1 Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan.

İlk 11'ler

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Ozdoev, Ricci, Colley, Shukurov, Borini, Diagne

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Gomez

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