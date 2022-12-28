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Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.Abone ol
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Fatih Karagümrük 1-1 Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan.
İlk 11'ler
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Ozdoev, Ricci, Colley, Shukurov, Borini, Diagne
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Gomez