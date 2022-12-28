Trabzonspor'da sakatlık şoku! Visca hastaneye kaldırıldı

Sakatlıktan geçtiğimiz hafta dönen Trabzonsporlu Visca, Fatih Karagümrük maçında bir kez daha sakatlandı ve 51. dakikada oyundan çıktı.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Uzun süren sakatlığın ardından geçen hafta sahalara dönen Edin Visca mücadelenin 49. dakikasında talihsiz bir an yaşadı. Omzundan sakatlanan yıldız futbolcu mücadeleye devam edemedi ve saha kenarına geldikten sonraq kolu sargıya alındı. Visca'nın yerine 50. dakikada Djaniny oyuna dahil oldu.

Visca'nın sakatlığının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı büyük üzüntü yaşadı.

beIN SPORTS'un haberine göre Edin Visca, omzundan yaşadığı problem nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılıyor.