Abdullah Avcı kötü haberi duyurdu! Yarın karar verilecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Edin Visca için "Köprücük kemiğinde kırık var." dedi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-1 mağlup oldukları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Visca'nın köprücük kemiğinde kırık var"

"Edin Visca'nın köprücük kemiğinde kırık var. Operasyon olup olmayacağına yarın daha net karar verilecek."

"Doğru oyunu bir türlü yapamıyoruz"

"4 gün önce doğru oyunla maçı kazandıktan sonra bugün tam tersi. 20. dakikadan sonra oyunda hareketlilik yok. Statik kalıyoruz. Fırsat tekrar geldi, golü bulduk. Oyun elimizin altında ama doğru oyunu bir türlü yapamıyoruz."

"Pek alışık olmadığım bir süreç"

"İkinci yarı rakip atıldı, süre çok uzun ama bir türlü ama o mücadeleye sokamadık. Pek alışık olmadığım bir süreç. Şık olmadı."

"Hiç hoşuma gitmedi"

"Tepki vermedik. Hiç hoşuma gitmedi. 10'a 10 oynandı, domine etmemiz lazım, hareketsiz duruyoruz. Hayatımda yaşadığım en kötü senaryolardan biri. Bunu sorgulayacağız."

"En sıkıntılı maçlardan birisiydi"

"Hayatımda yaşadığım en sıkıntılı maçlardan birisiydi."