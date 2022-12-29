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Yunanistan'dan ağır tahrik! Genelkurmay Başkanı Bodrum'u arkasına alıp fotoğraf çektirdi

Yunanistan'dan ağır tahrik! Genelkurmay Başkanı Bodrum'u arkasına alıp fotoğraf çektirdi

YUNANİSTAN Ege'deki tahriklerine bir yenisini daha ekledi. Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, uluslararası hukuka aykırı olarak yerleşip silahlandırdığı Keçi Adası’na gitti. Arkasına Bodrum kıyılarını alıp fotoğraf çektirdi.

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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Akdeniz ve Ege'deki tahrik ziyaretini sürdürüyor. Floros dün de uluslararası anlaşmalara göre Türk karasularında yer alan Keçi Adası'na gitti. Floros, yerleşim bulunması ve asker yerleştirilmesi yasak olan adadaki Yunan birliklerini denetledi. Konstantinos Floros, Keçi Adası'ndaki askeri birliği denetledi, görevlilerden bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

Sosyal medyadan: 'Tetikte ve hazırlıklıyız' 

Yunan Genelkurmay Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tetikte ve hazırlıklıyız” ifadesini de kullandı. Bodrum Akyarlar kıyılarına yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ada, 2004 yılından beri Yunan işgali altında… Yunanistan silahsız olması gereken adada topçu birliği bile bulunduruyor.

Bodrum'u arkasına alıp paylaştı

Yunan Genelkurmay Başkanı, arkada Bodrum kıyılarının göründüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Floros önceki gün de 1947 Paris Antlaşması'na göre silahsız olması gereken Kerpe, Meis ve Karada'daki adalarındaki askeri birlikleri denetlemişti. Yunan komutan ayrıca Girit'in güneyinde yer alan ve “egemenliği antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmeyen ada, adacık ve kayalıklar (EGAYDAAK)” kapsamında olan Büyük Gavda Adası'na da gitmişti.

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