Ünlü ABD'li yapımcıya Türkiye'de 'gel gel' vurgunu! Çete lideri Nijeryalı ortakları Türk...

Tüm dünyada fırtınalar estiren American Crime başta olmak üzere bir çok dizinin yapımcılığını yapan ABD'li ünlü yapımcı Lori Etta Taub, İstanbul'daki bir çete tarafından 3 milyon dolar yani 56 milyon lira dolandırıldı. Kendisini İstanbul’da yaşayan ABD vatandaşı yatırımcı Alex Quin olarak tanıtan Nijeryalı Cyril Amechi Enebeli'nin yaptığı çetede 3 de Türk var...

Lori Etta Taub, Amerikan televizyonlarında yayınlanan birçok ünlü dizinin yapımcılığını üstlenen bir işkadınıydı. Sosyal medya hesabı üzerinden, kendisini İstanbul’da yaşayan ABD’li yatırımcı Alex Quin olarak tanıtan bir kişiyle tanıştı. Alex Quin Türkiye’de yüksek kazançlar getiren yatırımlar yaptığını anlattı. Lori Etta Taub’u da yatırım yapması konusunda ikna etti.

ABD'li yatırımcı Nijeryalı dolandırıcı çıktı!

Kendisini Alex Quin olarak tanıtan kişi aslında Nijeryalı Cyril Amechi Enebeli’ydi. Suç ortakları Nuray Bakar, Recep Akçay ve Doğukan Delibaş ile birlikte ABD’li yapımcıyı dolandırılacak hedef olarak seçmişlerdi. ABD’li Yapımcı önce birkaç bin dolar gönderdi ve kısa süre sonra yüksek bir faizle parasını geri aldı.

'Gel gel' yöntemiyle çarptılar

Dolandırıcıların sık sık kullandığı ve ‘Gel Gel yöntemi’ olarak bilinen bu hamle Lori Etta Taub’un karşısındakilere güvenmesini sağladı. Lori Etta Taub birkaç kez daha küçük meblağlar gönderdi ve her seferinde faizle parasını aldı. Son olarak gönderdiği 3 milyon dolar (56 milyon TL) ise buharlaştı.

Anlayınca soluğu İstanbul'da aldı

Lori Etta Taub tüm aramalarına rağmen parayı gönderdiği kişilere ulaşamayınca soluğu İstanbul’da aldı. Avukatıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Lori Etta Taub gönderdiği paraların makbuzlarını da teslim ederek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu araştırması için İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nü görevlendirdi.

Evlerinde deste deste para çıktı

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonlarla Nijeryalı Cyril Amechi Enebeli, Nuray Bakar, Recep Akçay, Doğukan Delibaş’ı gözaltına aldı. Gözaltındakilerin evlerinde yapılan aramalarda nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Başsavcılık ayrıca mahkeme kararıyla dolandırıcılığa karıştığı belirlenen kişilerin bankadaki hesaplarına da tedbir kararı koydu.

Birçok ünlü dizinin yapımcısı

Lori Etta Taub çok sayıda dizi ve filme yapımcılık yaptı. 2015 yapımı American Crime dizisi Türkiye’de de ilgiyle izlendi. American Crime dizisi, Kaliforniya’da ırkçı sebeplerle gerçekleşmiş bir cinayet konusunu ele alıyor ve Amerika’nın ırk, cinsiyet ve sınıf politikalarına eleştiriler getiriyordu. Son olarak All Amerikan dizisinin yapımcılığını üstlenen Lori Etta Taub’un Runaway, The Uninvited, The Glades, Saving Grace, Huff, Night Stalker ve Tilt isimli dizi ve filmleri de bulunuyor.