Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. İki lider son olarak 13 Aralık'ta bir araya gelmişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 16.00'da MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

TRTHaber'de yer alan habere göre iki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakının çalışmalarının yer alması öngörülüyor.

En son 13 Aralık'ta görüştüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli en son 13 Aralık'ta MHP liderinin Çayyolu'ndaki konutunda bir araya gelmişti.