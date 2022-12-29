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300 polis katıldı şafak vakti 30 adrese baskın! Mersin'de çok sayıda gözaltı

300 polis katıldı şafak vakti 30 adrese baskın! Mersin'de çok sayıda gözaltı

MERSİN'de 300 polis, narkotik köpekleri ve dron desteğiyle ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon 30 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılırken 30 şüpheli hakkında da gözaltı uygulandı.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile temin eden sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

30 adrese eş zamanlı operasyon

Yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucunda 30 şüpheli belirlendi. Bu sabah Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye basan ekipler, 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik köpekleri, dron ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, adreslere tek tek girildi.

Kapılar koçbaşları ile kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, adreslerde aramalar devam ediyor.

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