Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'a büyük şok! Filipinli yardımcı paraları alıp gitti
Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kızı olan Gülşah Alkoçlar, sosyetenin de ünlü isimlerinden biri. Sosyal medyadan 'Dikkat! Hakkında suç duyurusunda bulundum' şeklinde paylaşım yapan Alkoçlar dolandırıldığını anlattı. İşte Gülaş Alkoçlar'a Filipinli yardımcısının yaşattığı şok...
Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, Filipinli yardımcısı tarafından dolandırıldı. Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Gülşah Alkoçlar'ı kaleme aldı.
Cankurt Usta oyuncu "Hülya Koçyiğit'in kızı, sosyetenin ünlü ismi Gülşah Alkoçlar'ın başına çok tatsız bir olay geldiğini öğrendim." dedi ve yaşananlarla ilgili şu bilgiyi verdi:
"Gülşah Hanım'ın, Instagram sayfasında bir kadının kimliğini yayınlayıp altına da "Dikkat!!! Hakkında suç duyurusunda bulundum."
"İş başvurusunda çok dikkatli olun" diye yazdığını görünce merak ettim. İşin iç yüzünü öğrenmek için Gülşah Hanım'ı aradım."