Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilimi azaltacak adım geldi

Kosova’daki Sırplar, 19 gündür yolları kapatan barikatları kaldıracaklarını açıkladı. Kosovalı Sırp polis memuru Dejan Pantic'in tutuklanması Kosovalı Sırpların protestolarını şiddetlendirmesine yol açmıştı.Abone ol
Kosova’nın polis memuru Pantic'i cezaevinden alarak ev hapsine koyacağını açıklaması, Kosovalı Sırpların barikatları kaldırmaya karar vermelerini sağladı.
Kosovalı Sırplarla Sırp kasabası Raska’da buluşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de barikatların kaldırılmasına karar verildiğini, ancak bunun biraz sürebileceğini belirtti.
İki taraf arasındaki son aylarda dozunu artıran gerilimin son günlerde iyice tırmanması üzerine ABD ve AB devreye girmişti.