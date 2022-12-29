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Canan Kaftancıoğlu, Saraçhane’deki toplantıya neden katılmadı?

Canan Kaftancıoğlu, Saraçhane’deki toplantıya neden katılmadı?

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, Saraçhane’de yapılan toplantıya neden katılmadığını yazdı. Saymaz "Saraçhane sürecine rağmen İmamoğlu ve Kaftancıoğlu gerginliği yatışmadı." dedi.

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Canan Kaftancıoğlu dışında tüm İstanbul il başkanlarının toplantıda yer aldığını ifade eden Saymaz, “Kaftancıoğlu’nu aradım. Neden katılmadığını sordum. Yurtdışında okuyan kızını havalimanına götürdüğünü, toplantı ile uçak saati çakıştığı için gelemediğini anlattı” dedi.

"Saraçhane sürecine rağmen İmamoğlu ve Kaftancıoğlu gerginliği yatışmadı" diyen Saymaz şunları kaydetti:

Hatta İmamoğlu, geçen pazar günü Ahlatlıbel’de Kılıçdaroğlu ile yaptığı baş başa görüşmede, şikayet ve anlaşmazlık konularından biri olarak Kaftancıoğlu ile yaşadığı gerilimi masaya getirdi. “Bu mesele artık çözülmeli” dedi.

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