EYT kimleri kapsayacak, kaç kişi faydalanacak, şartları neler? İşte EYT ile ilgili 10 soru 10 cevap

EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Türkiye’de emekli olabilmek için üç şart bulunuyor. Prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak… Yapılan düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup prim gün sayısını tamamlayanlar EYT düzenlemesinde faydalanacak.