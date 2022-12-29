EYT kimleri kapsayacak, kaç kişi faydalanacak, şartları neler? İşte EYT ile ilgili 10 soru 10 cevap
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi seçime az bir zaman kala yürürlüğe giriyor. ET ile ilgili milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT'de hangi şartlar geçerli olacak? Prim gün sayısı yetmeyenler borçlanarak emekli olabilecek mi? İşte EYT düzenlemesine dair merak edilen 8 soru ve cevapları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısıyla yıllardır ülkenin gündeminden bir türlü düşmeyen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili son kararı verdi. Yaklaşık 2 milyon kişinin emekliliğe hak kazanacağı EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? Kimler EYT düzenlemesi dışında kalıyor? İşte EYT konusunda yapılan çalışma ve merak edilen soruların cevapları…
EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Türkiye’de emekli olabilmek için üç şart bulunuyor. Prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak… Yapılan düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup prim gün sayısını tamamlayanlar EYT düzenlemesinde faydalanacak.
EYT için SGK ve Bağ-Kur ayrımı var mı?
Eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için EYT düzenlemesi geçerli olacak.
EYT kaç kişiyi etkileyecek?
EYT düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına kavuşuyor.