Japon deprem uzmanı Moriwaki: Türkiye’de büyük bir deprem bekleniyor

Ayyonkarahisar'da düzenlenen Depremle yaşamak konulu seminerde konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Türkiye’de büyük bir deprem bekleniyor, özellikle Marmara Bölgesi’nde. Doğu Anadolu fayı ve Ege fayı da kırılmaya başladı" dedi.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu’nda ‘Depremle yaşamak’ konulu seminer düzenlendi. Seminere Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Afyonkarahisar AFAD ekipleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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Seminer öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Moriwaki, Türkiye’nin de Japonya gibi deprem ülkesi olduğunu söyledi. Deprem için öncelikle hazır olmanın gerektiğine dikkati çeken Moriwaki, eğitimin önemli olduğunu vurguladı.

Moriwaki, "Türkiye'de Japonya gibi bir deprem ülkesi. Depreme hazır olmak çok önemli. Tüm kurumların ve insanların hazır olması gerekir. Türkiye’de büyük bir deprem bekleniyor, özellikle Marmara Bölgesi’nde. Doğu Anadolu fayı ve Ege fayı da kırılmaya başladı" dedi.