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Ahmet Hakan'dan Bakan Dönmez'e açık mektup Filyos'a götürün boruları gösterin

Ahmet Hakan'dan Bakan Dönmez'e açık mektup Filyos'a götürün boruları gösterin

Karadeniz'de bulunan yeni doğalgaz rezervlerine inanmalan muhalif çevreler için Ahmet Hakan'dan öneri geldi. Bakan Dönmez'e açık mektup yazan Hakan, bu grubu gazın işlendiği Filyos'a götürmeyi ve orada çalışan gemilere çıkarmayı önerdi.

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Karadeniz'de son keşiflerle birlikte toplam doğalgaz rezervi 710 milyar metreküpe yükseldi. Mart ayının sonunda ilk gazın sisteme aktarılması planlanıyor.

Piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulan bu kaynak, sevinçle karşılanırken, muhalif çevreler ise gaz keşfine "yalan" dedi "seçim malzemesi" olarak gördü. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, eleştirilere Twitter hesabından yanıt vererek "Sakarya Gaz Sahası'nda yürüttüğümüz çalışmalar, bir seçim vaadi değil, Türkiye'nin yüzüncü yılında üretime başlayacak bir mega projedir." ifadesini kullandı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, tartışmaları bitirecek önerisini "Enerji Bakanı Dönmez'e çok açık bir mektup" başlıklı yazısında paylaştı.  

"Denizin iki bin metre altına döşenen boruları gösterin"

"Gelin, çok kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenleyin" diyen Hakan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Ben inanmıyorum abi” diyen yazar, çizer, uzman, kim varsa o toplantıya davet edin. “İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz” diyerek sorularını yanıtlayın.

Hatta bu kişilerin tümünü, işleme merkezinin yükselen devasa yapısının yer aldığı Filyos’a götürün, denizin iki bin metre altına döşenen boruları gösterin ve hatta mümkünse oradaki gemilerden birine çıkarın. Bu kişileri, operasyonda görev alan mühendislerimizle konuşturmayı da ihmal etmeyin.

“Ne yaparsak yapalım yine bildiklerini okuyacaklar” demeyin. İnanın bildiklerini okumalarını epey zorlaştırmış olursunuz.

“Bunca işimiz gücümüz arasında bununla mı uğraşacağız?” demeyin. İnanın yaptığınız işin gücün bir parçası da budur.

Toplumsal sevincin ikiye bölünmemesi için... Türkiye’nin bir başarısının tüm Türkiye tarafından ortaklaşa kutlanması için... Bu konunun da kutuplaşma belasına kurban gitmemesi için...

Bu adımı atın lütfen."

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