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Bakan Yanık müjdeyi verdi! Ocak'ta yatacaktı bugün hesaplarda olacak

Bakan Yanık müjdeyi verdi! Ocak'ta yatacaktı bugün hesaplarda olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle öne çekilerek 29 Aralık Perşembe (bugün) gününe alındığını duyurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerinin öne çekilerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ödeme tutarlarına değinen Bakan Yanık, "Böylece 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL'yi aşmış olacak. Ayrıca yıl sonuna kadar 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

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