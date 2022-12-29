AK Parti Tuzla Meclis Üyesinin Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu için bel altı edepsiz twiti

TUZLA AK Parti Meclis üyesi Türel Ağyol iğrenç bir twitle tepkilerin odağı oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis kararının ardından, aralarında kriz yaşandığı iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir araya gelmişti. AK Parti meclis üyesi Türel Ağyol bu buluşma fotoğrafının altına "Umarım bu gece ki birliktelikten kaset çıkmaz' diye yazdı.

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İki liderin bu toplantısında, hem Altılı Masa’nın yol haritası; hem de 5 Ocak'ta yapılacak yeni zirve görüşüldü. Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun Ankara Ahlatlıbel Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri toplantıya skandal bir yorum geldi.

Böyle ahlaksızlık görülmedi

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yemek masasında birlikte çektirdikleri ve Twitter 'da da paylaşılan o fotoğrafa AK Parti Tuzla Meclis Üyesi Türel Ağyol'dan skandal ötesi ahlaksız bir yorum geldi.

Çok sayıda isim sosyal medyada bu paylaşıma büyük tepki gösterdi. CHP ve İyi Parti bu ahlaksızlığa yüksek sesle tepki vermek adına örgütlendi ve Tuzla Belediyesi önünde eylem yapma kararı aldı.

Paylaşımını sildi

CHP Fotoğraf Servisi'nin paylaştığı fotoğrafın altına "Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz!" ifadesini yazan Türel Ağyol, paylaşımını kısa süre sonra kaldırdı.

Akşener'den özür diledi

Twitter'dan yazdığı yorumu daha sonra silen Türel Ağyol, Facebook hesabından 'özür metni' yayınladı. Yazdığı yoruma 'hiç aklının ucundan bile geçmeyecek benzetmeler yapıldığını' söyleyen Ağyol, 'ironi' yaptığını söyledi. İyi Parti liderinden özür dileyen Türel Ağyol, "Bu üzücü paylaşımımdan dolayı sayın Meral Akşener başta olmak üzere herkesten özür dilerim" dedi.

CHP ve İyi Parti Tuzla Belediyesi'ne gidiyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın (29 Aralık) saat 12'de Tuzla Belediyesi önüne gideceklerini açıkladı.

"Kaynağını aldığı asıl seviyesiz odaklara tepkimizi duyuralım"

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Tuzla Belediye Meclis Üyesinin yapmış olduğu ahlâksız sosyal medya paylaşımına tepkimizi yarın gür bir sesle göstereceğiz. Saat 12.00'da, Tuzla Belediyesi önünde buluşalım ve siyasetin bu çirkin yüzüne, bunun kaynağını aldığı asıl seviyesiz odaklara tepkimizi duyuralım" dedi.