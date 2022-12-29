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Destici'den EYT açıklaması: SGK'yı batırarak EYT'lilerin mağduriyetinin...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Destici'den EYT açıklaması: SGK'yı batırarak EYT'lilerin mağduriyetinin...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

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Destici,EYT'lilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesinin gerekliliğini her zaman dile getirdiklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı tarafından yapılan düzenlemeyle EYT'lilerin yaş şartı aranmadan emekli olma hakkına kavuştuğunu belirten Destici, "SGK'yı batırarak EYT'lilerin mağduriyetinin sebebi olanlar, aradan rol kapıp ucuz kahramanlık peşinde koşsalar da emeklilikte yaşa takılanlar kimin zor zamanlarda hep yanlarında olduğunu ve mağduriyetlerini kimin giderdiğini iyi bilir." ifadelerini kullandı.

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