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Meral Akşener noktayı koydu! Altılı Masa asla dağılmayacak! İstanbul'a kayyum atanacak

Meral Akşener noktayı koydu! Altılı Masa asla dağılmayacak! İstanbul'a kayyum atanacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'yı dağıtacağı iddiaları için net konuştu. "Altılı Masa asla dağılmayacak, masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez" diyen Akşener, "Mesele İmamoğlu meselesi değil, iktidar cinayet işliyor; İstanbul’a kayyum atayabilmek için adım adım ilerliyor!" değerlendirmesi yaptı...

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Altılı Masa krizi çözüldü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçen akşam yaptığı ikili görüşme sonrası, “Altılı Masa asla dağılmayacak, masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez. Ne ben ne de başkası ülkenin geleceğinin konuşulduğu o masadan, hiçbirimiz kalkmayız” dedi. Karar yazarı Elif Çakır'a konuşan Akşener,  Kılıçdaroğlu ile, "Saraçhane meselesi"nin görüşüldüğünü belirtti. Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu'nu aradım ama...

“Enteresan bir ülkede yaşıyoruz. 14 Aralık günü siyasi bir cinayet işlendi, bir belediye başkanının kellesi hukuk kıskacıyla giyotine yatırıldı. Yapılması gerekeni yaptım, kalktım ve destek için gittim. Bütün programlarımı iptal ettim. Bundan daha elzem program mı olur? Giderken de Altılı Masa'daki bütün liderleri aradım. En başta sayın Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı."

İstanbul’a kayyum atayabilmek için...

"İmamoğlu’na yapılanı tartışmak, hukuk cinayetini konuşmak yerine bir anda konu geldi, geldi, geldi döndü mü bir anda Meral Akşener’in rol çalması meselesine… Mesele İmamoğlu meselesi değil, iktidar bir cinayet işliyor, İstanbul’a kayyum atayabilmek için adım adım ilerliyor."

İstanbul'dan başka şehirlere sıçrayacak

"İstanbul’da başarı sağladığında bu hukuksuzluk başka şehirlere de sıçrayacak. Bir düşünün bakalım yerel mahkemenin ardından bir de terör soruşturması başlatıldı, niye? Bu hukuksuzluğu anlatmamız gerekirken biz neyi tartışmaya başladık?"

Bana yapılan çok büyük nezaketsizlik

"Neyi gündem yaptık? Akşener rol mu çaldı, siyasi nezaketsizlik mi yaptı? Akıl alır gibi değil, şaşkınlık içindeyim ve çok üzgünüm. Çok büyük nezaketsizlikle, çok büyük saygısızlıkla karşı karşıya kaldım.”

Gençler mesajınızı aldım! Söz veriyorum


Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Meral Akşener, sosyal medyada örgütlenip kendisine mail atan gençlere cevap verdi. “Gençler, mesajınızı aldım" diyen Akşener, "13. Cumhurbaşkanı, 6'lı masanın önerdiği isim olacak. Söz veriyorum.” dedi.

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