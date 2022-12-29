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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi tedbirleri alın

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi tedbirleri alın

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 'Yılbaşı Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Bu kapsamda vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmelerini sağlamak amacıyla tedbirler artırılacak.

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 İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 'Yılbaşı Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Bu kapsamda vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmelerini sağlamak amacıyla tedbirler artırılacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ''Yılbaşı Tedbirleri'' konulu genelge gönderdi. Buna göre, kaçak/sahte alkol üretimi, dağıtımı ve satışına yönelik denetimler sıkılaştırılacak. 30 Aralık'ta başlayacak denetimler 1 Ocak 2023'te sona erecek, 3 gün boyunca 81 bin 219 ekip, 490 bin 435 personel görev yapacak.

İçişleri Bakanlığı, 30 Aralık ile 1 Ocak arasında 490 binden fazla personellin görev başında olacağını açıkladı.

''Yılbaşı Tedbirleri'' konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi. Buna göre, 30 Aralık'ta başlayıp 1 Ocak’ta sona erecek tedbirler kapsamında 81 bin 219 ekipte 490 bin 435 personel görev yapacak.

Tedbirler özellikle yoğun kalabalıkların oluşması beklenen şehir merkezleri, turistik yerler, alışveriş merkezleri gibi noktalarda yoğunlaşacak.

Genelgede ekonomik, stratejik ya da sembolik önemi olan tesislerde meydana gelebilecek her türlü saldırı, sabotaj ve eylemlere karşı güvenlik tedbirlerinin artırılacağı da vurgulandı.

Kaçak alkole karşı önlemlerin artırılacağın belirtildi. Yılbaşı gece yarısı sonrasında trafikte alkol denetiminin yoğunlaştırılması da istendi.

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