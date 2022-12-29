BIST 5.430
DOLAR 18,72
EURO 19,96
ALTIN 1.089,79
HABER /  GÜNCEL

Yerde yatan adamı ezip kaçtı! Akıl almaz olay kamerada bakın ne zannetmiş...

Yerde yatan adamı ezip kaçtı! Akıl almaz olay kamerada bakın ne zannetmiş...

İSTANBUL Kağıthane’de alkollü halde yolda yürüdüğü esnada yere yığılan bir adama, onu çöp zanneden sürücü ezip kaçtı. Hastanede 10 gün yatan adamın şikayetçi olması üzerine Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sürücüyü tespit ederek yakaladı.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz 12 Kasım Cumartesi günü saat 01.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol aldığı öğrenilen Yaşar Şahin (58) yolda yürüyerek eve gitmek istedi. Adam alkolün etkisiyle sokak üzerinde yere yığıldı.

O esnada sokak arasından geçen otomobil, yerde yatan kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yaralı Şahin, ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.

Yerde yatan adamı çöp zannetmiş
Yaklaşık 10 gün sonra tedavisi tamamlanan Yaşar Şahin, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Polis Merkezi Amirliğine giderek kendisine otomobil çarptığını ve kaçtığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, sokak üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda Şahin’in üzerinden geçen aracın plakasının 34 FSD 194 olduğu tespit edildi. Plakadan sürücüye ulaşan polis Muzaffer E.’yi (25) gözaltına aldı. Emniyette 2 adet suç kaydı bulunan şahıs, “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şahsın adamı çöp zannettiğini söylediği ortaya çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kaçak silah atölyesine baskın! Anahtarlık görünümlü tabanca ele geçirildi
İstanbul'da kaçak silah atölyesine baskın! Anahtarlık görünümlü tabanca ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi tedbirleri alın
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi tedbirleri alın
Bursa'da patlama oldu! Sokak savaş alanına döndü
Bursa'da patlama oldu! Sokak savaş alanına döndü
Japon deprem uzmanı Moriwaki: Türkiye’de büyük bir deprem bekleniyor
Japon deprem uzmanı Moriwaki: Türkiye’de büyük bir deprem bekleniyor
AK Parti Tuzla Meclis Üyesinin Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu için bel altı edepsiz twiti
AK Parti Tuzla Meclis Üyesinin Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu için bel altı edepsiz twiti
EYT yaş şartı kalktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı 1999 öncesi herkes emekli olabilecek
EYT yaş şartı kalktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı 1999 öncesi herkes emekli olabilecek
Kırılma başladı Marmara depremi geliyor! Japon deprem uzmanı açıkça söyledi
Kırılma başladı Marmara depremi geliyor! Japon deprem uzmanı açıkça söyledi
Destici'den EYT açıklaması: SGK'yı batırarak EYT'lilerin mağduriyetinin...
Destici'den EYT açıklaması: SGK'yı batırarak EYT'lilerin mağduriyetinin...
Bakan Yanık müjdeyi verdi! Ocak'ta yatacaktı bugün hesaplarda olacak
Bakan Yanık müjdeyi verdi! Ocak'ta yatacaktı bugün hesaplarda olacak
Ahmet Hakan'dan Bakan Dönmez'e açık mektup Filyos'a götürün boruları gösterin
Ahmet Hakan'dan Bakan Dönmez'e açık mektup Filyos'a götürün boruları gösterin
Bakanlık ücretleri belirledi! 2023 yılında sayaçların tamir, bakım ve ayar bedeli belli oldu
Bakanlık ücretleri belirledi! 2023 yılında sayaçların tamir, bakım ve ayar bedeli belli oldu
Bakan Kasapoğlu az önce duyurdu! Hesaplarınıza bakın ödemeler başladı
Bakan Kasapoğlu az önce duyurdu! Hesaplarınıza bakın ödemeler başladı