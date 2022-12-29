E devlet EYT emeklilik başvurusu SGK e-devletten prim dökümü ve borçlanma başvurusu

TÜRKİYE 2022'nin son 2 gününde SGK kuyruklarına EYT emekliliği için akın etti. SGK EYT emeklilik başvurusu ve prim dökümleri ile borçlanma için e devletten başvuru yapın videosu yayınladı. 2022 bitmeden EYT borçlanmasını ucuza yapmak mümkün. Bu sebeple bir çok kişi EYT açıklandığı andan itibaren e devlete yöneldi. Ancak e devlet sistemi göçmüş durumda. Aşırı yoğunluk sebebiyle SGK hizmet dökümü almak da borçlanma başvurusu yapmak da zor ama en kolay yolu da bu...

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TÜRKİYE EYT emeklilik hakkı için kuyruğa girdi. SGK binalarının önünde geceden kuyruğa girenler oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "EYT'de yaş sınırı olmadan emeklilik hakkı tanındığını' duyurduğu anda herkes e-devlet sistemine akın etti. E devlet üzerinden 'ne zaman emekli olabilirim' sorgulaması, doğum borçlanma ve askerlik borçlanma başvurusu, hizmet dökümü ve EYT emeklilik başvurusu linklerini aşağıda sizler için listeledik.

E-devlet SGK sistemi çöktü

SGK prim dökümü, doğum ve askerlik borçlanması ve EYT emeklilik başvurusu e devlet üzerinden yapılabiliyor. EYT ile emekli olabiliyor muyum sorusunun yanıtı da e devlet sisteminde bulunuyor. Ancak EYT emeklilik hakkı için bir çok kişi e devlete yönelince aşırı yoğunlukla sistem çöktü.

Yoğunluktan sistem yanıt vermiyor

SGK emeklilik işlemleri ya da prim dökümü için e devletten başvuru yapanların önüne "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" uyarısı çıkıyor.

2 gün içinde EYT başvurusu yapan daha az ödeyecek

EYT emekliliği için prim ödemesi eksik olanlar 31 Aralık 2022 tarihine kadar e devletten başvurduğunda daha az prim ödeyecek. 1 Ocak 2023 itibariyle doğum borçlanma ve askerlik borçlanması gibi prim ödemeleri zamlı olacak. Haliyle yılın son 2 gününde borçlanma için başvuranlar karlı çıkacak. Bu da SGK önündeki uzun kuyrukların ve e devletteki aşırı yoğunluğun sebebi oldu.

SGK'ya gitmeden e devlet üzerinden EYT emeklilik başvurusu yapabilirsiniz. Şu an sistem yoğun olsa da ilerleyen saatlerde sonuç alabilirsiniz. E devlet üzerinden emeklilik başvurusu yapmak için aşağıdaki görsele tıklayın!

EYT emeklilik doğum ve askerlik borçlanma başvurusu

EYT emekliliği için eksik günü olanlar askerlik ve doğum borçlanmasını e devlet sistemi üzerinden yapabiliyor. Askerlik ve doğum borçlanması e devlet başvuru linkleri aşağıda yer alıyor:

EYT 4A emeklilik için askerlik borçlanması e devlet linki - Tıklayın

EYT 4B emeklilik için askerlik borçlanması e devlet başvuru linki- Tıkla

EYT 4A emeklilik için doğum borçlanma e devlet başvuru linki - Tıkla

EYT 4B emeklilik için doğum borçlanma e devlet başvuru linki-Tıkla

Ne zaman emekli olabilirim? EYT ile emekli oldum mu sorgulama linki- Tıkla

SGK hizmet dökümü alma - Tıkla

SGK EYT başvurusu için video yayınladı

Önünde uzun kuyruklar oluşan SGK EYT için başvuranları E devlet sistemine yönlendirmek için video yayınladı.