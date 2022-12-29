EYT emekli aylıkları ne zaman bağlanacak? EYT emekliliği için son 2 gün başvuru yapan karlı çıkacak!
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. EYT'de yaş sınırı olmayacak.. Pirim gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran emekli olacak? Peki pirim gün sayısı eksik olanlar askerlik ve doğum borçlanması yapabilecek mi? EYT kapsamında emekli olanlara emekli aylıkları ne zaman başlanacak?... İşte uzmanlardan uyarılar...
Emeklilkte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'de yaş şartının olmayacağını açıkladı. Düzenleme ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Pirim ve hizmet yılı şartını dolduran emekli olacak... Pirim günü eksik olanlar askerlik ve doğum borçlanması yaparak eksiklerini tamamlayabilecek. Doğum ve askerlik borçlanması yapacaklar için kritik uyarı geldi. Son iki gün... EYT'den emekli olacakların emekli aylıkları için de tarih verildi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini değerlendiren TOBB Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Herhangi bir yaş sınırı gelseydi EYT içinde ikinci bir EYT olacaktı. Bu ortadan kalktı. 8 Eylül 1999 öncesinde yani 4447 yasa öncesinde işe girdiklerinde hangi koşullar geçerliyse o koşullarla vatandaşlarımız emekli olabilecek." dedi.
EYT başvurusu nasıl yapılacak?
Prof. Dr. Cem Kılıç, süreçle ilgili şunları söyledi; "Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim günü vardı. Düzenleme Meclis'e sevk edilecek, Meclise sevk edildikten sonra ben kısa bir süre içinde yasalaşacağını ümit ediyorum. Ocak ayı içinde yasalaşırsa takip eden ay başından itibaren vatandaşlarımız şubatın başından itibaren emeklilikle ilgili müracatlarını sosyal güvenlik kurumlarına yapabilirler.. E-devlet üzerinden yapabilirler."
Emekli aylıkları ne zaman bağlanır?
Cem Kılıç, EYT kapsamında emekli olanların aylıklarının ne zaman bağlanacağına ilişkin ise şunları söyledi; "Şubat ayı başından itibaren tahmin ediyorum aylıklar bağlanır. Artık bu hak elde edildikten sonra EYT düzenlemesiyle yaş şartı da kalktıktan sonra bence sigortası, prim günü dolmuş olanların emeklilik dilekçesi vermeleri en doğrusu olacaktır."